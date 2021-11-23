Подлодка «Курск» столкнулась с субмариной НАТО - Адмирал Попов

В тот момент в районе находились две Американские лодки, Мемфис и Толедо обе Атомные, обе стороны и наши и Амеры этот факт признают. Мемфис через два дня встал на ремонт в Норвегии, что не признается Амерами, но таки есть фото. Толедо так же досрочно закончил боевую службу и встал на ремонт в США.

Носовая часть Курска (как раз та. где были все улики) была отпилена под водой и после подъема остального корпуса уничтожена глубинными бомбами. Подобные действия НИКОГДА не делались ранее, версия что там опасные боеприпасы чушь, для военного человека. Ибо если они не сдетонировали во время взрыва и пожара, то уж при подъеме точно не с детонируют, тем более что и детонировать то нечему, всё сгорело. Более того если нужно, поднимали суда набитые боеприпасами и никто их не пилил. И уж бомбить обломки носовой части? Зачем?

Палуба Курска имеет специфические повреждения (косые борозды) которые в том числе мешали присосу спасательных аппаратов при попытках спасения экипажа.