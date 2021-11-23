Экс-министр Афганистана: «солдаты-призраки» — численность афганской армии была завышена в шесть раз
danilov 23 Ноября 2021 в 15:52:07
Талибы не случайно с такой поразительной скоростью захватили Афганистан после ухода западных войск, ведь им противостояли не настоящие бойцы, а «солдаты-призраки», заявил бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда. По его словам, военачальники специально вписывали в свои ряды «мёртвые души», чтобы получать больше денег на жалование и питание. Не исключено, что официальные цифры были завышены как минимум в шесть раз, передаёт слова экс-политика Deutsche Wirtschafts Nachrichten.