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Скандалы
Экс-министр Афганистана: «солдаты-призраки» — численность афганской армии была завышена в шесть раз
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danilov 23 Ноября 2021 в 15:52:07
Талибы не случайно с такой поразительной скоростью захватили Афганистан после ухода западных войск, ведь им противостояли не настоящие бойцы, а «солдаты-призраки», заявил бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда. По его словам, военачальники специально вписывали в свои ряды «мёртвые души», чтобы получать больше денег на жалование и питание. Не исключено, что официальные цифры были завышены как минимум в шесть раз, передаёт слова экс-политика Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 23.11.2021 в 18:21:27   # 786748
Вот что сделала коррупция. Хороший пример нам всем. Коррупция ни до чего хорошего не доведет. И мы не лучше, кстати. Я уверен что у нас то же все на бумагах, а на деле нет нихрена. Держимся на честном слове.
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