Раскопали фотографию Омаровой в пионерском галстуке

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danilov 24 Ноября 2021 в 17:34:18
«Я, Сауле Омарова, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского Союза».
( 55.49Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
А дое.ались до казашки в штатах))
Цитата: walker от 24.11.2021 15:19:47
Болатбол, по такой логике почти все нынешние государственные функционеры и власть имущие в Российской Федерации и Республике Казахстан, начиная с Пу и На - сплошь 3.14дарасы )))
А дое.ались до казашки в штатах))
Болатбол, по такой логике почти все нынешние государственные функционеры и власть имущие в Российской Федерации и Республике Казахстан, начиная с Пу и На - сплошь 3.14дарасы )))
А дое.ались до казашки в штатах))
Дык, ты тоже был пионером, а потом "переобулся на лету". )))
А у упомянутой казашки в штатах ситуация сложнее чем на первый взгляд кажется: если докопается специалист по "обязательности" вступления в комсомол, то надо иметь ввиду что ложь в Конгрессе относится к разряду уголовных преступлений.
Причем от нее потребовали копию дипломной работы.
Кстати, что по поводу упомянутой казашки выскажут любители люстрации? )))
Пу больше коммунист, чем Си, лидер компартии Китая. Его политика более социально направлена. У нас скорее 3.14.
Смотрел фильм Овод. Там сын влиятельного священника отказался от возможности помилования и выбрал казнь. Павел Корчагин, он же Николай Островский, Чапаев, Гастелло это реальные герои.
Жил в ауле, играл тяжёлыми чугунными утюгами, в которые клали уголь. В юрте была керосиновая лампа и керогаз, коромысло, веретено. Они использовались часто, свет отключался. Мылись в тазике. безграмотные старики рассказывали, что и школ не было, дети пешком ходили в соседнее село, многих не пускали, чтобы смотрели за скотом. Холодильников не было, масло солили, мясо сушили. Но постоянно жизнь улучшалась, школы, водопровод, дороги. Как не стать убежденным пионером? Если что лет назад казахи жили без света, как монголы сейчас, а потом и газ, и заводы, и мотоциклы иж планета, и велосипеды Урал, телевизоры горизонт, холодильники Бирюса. В партию не успел вступить, но коммунист. И думаю все к этому придут, когда жрать нечего будет и отключат свет.