Была ли ёлка?

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Гость 12 Декабря 2021 в 07:43:10
По данным представителя парка, 2000 елей отправились в Аягоз из лесопитомника нацпарка еще в мае 2020 года. Стоимость саженцев составила два миллиона тенге. Елки были предоставлены на основании гарантийного письма акима города. И вот по сей день, как уверяют в нацпарке, чиновники так и не рассчитались за саженцы!
Сотрудники госучреждения были вынуждены обратиться в суд, чтобы выбить из чиновников долг, но не тут-то было. Нацпарку дали понять, что они сами виноваты: нечего было давать саженцы, как говорится, под честное слово.
Так, в суде представитель акимата заявила, что поставка товара документально не подтверждается, а в накладных, представленных истцом, расписались люди, не работавшие в акимате! А вот сотрудники департамента госаудита, участвовавшие в заседании, отметили, что тут и решать нечего: договор же о госзакупках не заключался, а исполнение обязательств по гарантийному письму регулируется в порядке гражданского судопроизводства.
В общем, специализированный межрайонный экономический суд отказал нацпарку.
Елена СУПРУНОВА, Усть-Каменогорск
https://time.kz/articles/reporter/2021/12/10/byla-li-yolka
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