Главу "Отбасы банка" спросили о "подозрительном" использовании пенсионных

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danilov 24 Декабря 2021 в 13:16:03
"По нашей информации, самая большая плата на лечение зубов - 17 миллионов тенге. Вам не показалось, что эта сумма слишком большая? Бытует мнение, что через стоматологии некоторые выводят деньги. Если сумма слишком большая и подозрительная, ваша организация как-то проверяет обоснованность?" - спросил журналист Ибрагимову на брифинге СЦК.
По ее словам, чтобы использовать пенсионные накопления таким образом, нужны договор с клиникой и счет на оплату.
"Самые дорогие процедуры - это имплантация. В принципе, чек на 17 миллионов тенге, с учетом того, что протезирование, наличие швейцарского или израильского импланта, допустим если 18-19 имплантов, является достаточно реалистичным. Само наличие зубов и количество новых имплантов мы проверить не можем, поэтому мы доверяем вкладчику, который посчитал, что лечение зубов для него важно. Я поддерживаю это. Зубы - это очень важный фактор, влияющий на ЖКТ, на будущее состояние, в том числе внешнюю форму. Поэтому люди приносят счета, благодарят нас и мы видим, что все происходит достаточно законным путем", - сказала Ибрагимова.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavu-otbasyi-banka-sprosili-podozritelnom-ispolzovanii-457251/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 24.12.2021 в 13:39:48 # 787993
Ал продает свою квартиру Софруджу, Софруджу дальше Данилову, Данилов потом Алу, 30-40 дней, 3 чела получили свои пенсионные