 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Главу "Отбасы банка" спросили о "подозрительном" использовании пенсионных
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Декабря 2021 в 13:16:03
Лечение зубов за счет пенсионных накоплений на 17 миллионов тенге не посчитали подозрительным в "Отбасы банке". Глава банка Ляззат Ибрагимова заявила, что проверять наличие зубов у них возможности нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По нашей информации, самая большая плата на лечение зубов - 17 миллионов тенге. Вам не показалось, что эта сумма слишком большая? Бытует мнение, что через стоматологии некоторые выводят деньги. Если сумма слишком большая и подозрительная, ваша организация как-то проверяет обоснованность?" - спросил журналист Ибрагимову на брифинге СЦК.

По ее словам, чтобы использовать пенсионные накопления таким образом, нужны договор с клиникой и счет на оплату.

"Самые дорогие процедуры - это имплантация. В принципе, чек на 17 миллионов тенге, с учетом того, что протезирование, наличие швейцарского или израильского импланта, допустим если 18-19 имплантов, является достаточно реалистичным. Само наличие зубов и количество новых имплантов мы проверить не можем, поэтому мы доверяем вкладчику, который посчитал, что лечение зубов для него важно. Я поддерживаю это. Зубы - это очень важный фактор, влияющий на ЖКТ, на будущее состояние, в том числе внешнюю форму. Поэтому люди приносят счета, благодарят нас и мы видим, что все происходит достаточно законным путем", - сказала Ибрагимова.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavu-otbasyi-banka-sprosili-podozritelnom-ispolzovanii-457251/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 24.12.2021 в 13:39:48   # 787993
Ну да,памятники за десятки миллионов не подозрительно, а зубы подозрительно . Одна ЛРТ стоимостью в европейский город тоже не подозрительно. Люди цены знают
поощрить (6) | покарать
  Dimmon 24.12.2021 в 16:39:26   # 788001
если честно не понимаю такие схемы, париться рисовать документы на 17 лям когда есть простые решения, все гениальное просто
Ал продает свою квартиру Софруджу, Софруджу дальше Данилову, Данилов потом Алу, 30-40 дней, 3 чела получили свои пенсионные
поощрить | покарать
  jumanjiqz 24.12.2021 в 18:13:35   # 788004
Ну хоть спасибо скажите, что появилась возможность снять накопленные, причем законным путем!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь