Не нравятся цены на топливо, пользуйтесь общественным транспортом

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danilov 04 Января 2022 в 15:16:03
Позже Мин.энергетики открестилось от своего внештатного советника, заявив, что это его личная точка зрения, которая не сходится с позицией министерства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
на чем разъезжает внештатный советник??
Пастафариан 04.01.2022 в 18:38:59 # 788424
- Молодец, красавчик.
Цитата: troll от 04.01.2022 09:29:38Опыта набирается. Позже всплывёт на каком-нибудь жирном месте.
вопрос. нахрена министру внештатный советник?
вопрос. нахрена министру внештатный советник?
alpha_portal 04.01.2022 в 21:47:31 # 788447