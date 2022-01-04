Не нравятся цены на топливо, пользуйтесь общественным транспортом

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Скандалы
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danilov 04 Января 2022 в 15:16:03
Внештатный советник министра энергетики Олжас Байдильдинов четко все объяснил.



Позже Мин.энергетики открестилось от своего внештатного советника, заявив, что это его личная точка зрения, которая не сходится с позицией министерства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 04.01.2022 в 15:29:38   # 788412
вопрос. нахрена министру внештатный советник?
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  lado 04.01.2022 в 15:42:36   # 788414
"А зачем Вам машины, если у Вас нет дорог?"
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  Маке0912 04.01.2022 в 17:05:32   # 788417
Теоретик.
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  Dimmon 04.01.2022 в 17:06:02   # 788418
а зачем нам внештатный советник министра энергетики Олжас Байдильдинов?? вообще не нужен
на чем разъезжает внештатный советник??
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  bIP6bIC 04.01.2022 в 17:44:11   # 788420
Очередной "эффективный долбоеб менеджер".
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  Пастафариан 04.01.2022 в 18:38:59   # 788424

- Молодец, красавчик.
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  Walter 04.01.2022 в 19:13:29   # 788430
Таки долбоебов на свалке истории тысячами валяется
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  Алматынец 04.01.2022 в 19:43:57   # 788436
Цитата: troll от 04.01.2022 09:29:38
вопрос. нахрена министру внештатный советник?
Опыта набирается. Позже всплывёт на каком-нибудь жирном месте.
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  alpha_portal 04.01.2022 в 21:47:31   # 788447
В шею его гнать и запретить занимать гос должности.
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