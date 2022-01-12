Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана

Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию и понятно за что.Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."