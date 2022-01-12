Россотрудничество отказывается работать с новым министром информации Казахстана

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danilov 12 Января 2022 в 18:53:53
Накануне президент Казахстана утвердил новый состав правительства. Министерство информации и общественного развития возглавил Аскар Умаров. Умаров известен своей русофобской позицией. Ему официально запрещен въезд в Россию.
"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром", — заявил Примаков.
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Обвиненный в русофобии глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о демонизации его образа
Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров на своей странице в Facebook ответил на обвинения в русофобии.
«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал Умаров.
Чиновник утверждает, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.
«Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — заявил Умаров.
Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».
Цитата: Vrangel от 12.01.2022 13:05:36
Казахстанский министр ответил на обвинения в русофобии
Обвиненный в русофобии глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о демонизации его образа
Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров на своей странице в Facebook ответил на обвинения в русофобии.
«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал Умаров.
Чиновник утверждает, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.
«Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — заявил Умаров.
Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».
Казахстанский министр ответил на обвинения в русофобии
Обвиненный в русофобии глава Мининформа Казахстана Умаров заявил о демонизации его образа
Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров на своей странице в Facebook ответил на обвинения в русофобии.
«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал Умаров.
Чиновник утверждает, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.
«Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — заявил Умаров.
Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».
Уникальный дар - переобуться в момент сальто .
А вы с его "творчеством" знакомы, чтобы за этого Я
Цитата: GoodZone от 12.01.2022 14:52:56
А вы с его "творчеством" знакомы, чтобы за этого Я
Ануса многоликого вписываться?
А вы с его "творчеством" знакомы, чтобы за этого Я
Нет. Я особо и не вписывался.
Попробуйте опровергнуть мое высказывание.
Ватник и совок значит русофобская дрянь?
Неватник и несовок значит русофобская дрянь?
Что у меня неверно? Где логическое несоответствие?
Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?
Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.
Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
Цитата: Lukas от 12.01.2022 15:13:33
Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию и понятно за что.
Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?
Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.
Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."
Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию и понятно за что.
Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?
Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.
Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."
А вас, недряней, правда в глаза колит, смотрю?
Насчет первых двух его цитат абсолютно согласен. А насчет третьей - случай на случай.
А насчет "присоединения" - сколько рф.чиновников позволяло себе такое? У себя под носом бревно не замечаете.
Цитата: walker от 12.01.2022 15:33:37
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
А вы это просто так написали без всякой связи с умаровым или все же в ответ на пост ему посвященный? если первый вариант, то все вопросы отпадают...
Цитата: Lukas от 12.01.2022 15:51:28
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Цитата: walker от 12.01.2022 15:33:37
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Навязанные предрассудки в данном случае - это ваши ябеды, типа "вон какой плохой дядька, этот Умаров".
Цитата: Templar от 12.01.2022 15:55:29
Навязанные предрассудки в данном случае - это ваши ябеды, типа "вон какой плохой дядька, этот Умаров".
Цитата: Lukas от 12.01.2022 15:51:28
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Цитата: walker от 12.01.2022 15:33:37
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Навязанные предрассудки в данном случае - это ваши ябеды, типа "вон какой плохой дядька, этот Умаров".
Любите вы выставлять себя ущемленными.
1. По поводу дня победы. Мой дед начал воевать в 1939 в советско-финской войне. Кого победили, что победили? И не помню чтобы он особо радовался на 9 мая.. Кавалер трех орденов, а для него это был скорее день скорби.
Цитата: Templar от 12.01.2022 15:48:30
А вас, недряней, правда в глаза колит, смотрю?
Насчет первых двух его цитат абсолютно согласен. А насчет третьей - случай на случай.
А насчет "присоединения" - сколько рф.чиновников позволяло себе такое? У себя под носом бревно не замечаете.
Цитата: Lukas от 12.01.2022 15:13:33
Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию и понятно за что.
Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?
Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.
Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."
Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию и понятно за что.
Для понимания картины вот вам несколько цитат этого замечательного и человеколюбивого патриота:
- Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?
- Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны («местный, коренной»), и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит.
- Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?
Аскар Умаров, помимо прочего, прославился ещё и тем, что будучи руководителем главного государственного информагентства страны, опубликовал карту, на которой "присоединил" к Казахстану часть российских территорий. Последнее время данный деятель занимал должность вице-министра информации. И вот теперь, похоже, станет отвечать за эту информацию целиком и полностью.
Сейчас получится, мягко говоря, забавно: при поддержке российских миротворцев в итоге к власти в Казахстане пришёл в том числе и Аскар Умаров."
А вас, недряней, правда в глаза колит, смотрю?
Насчет первых двух его цитат абсолютно согласен. А насчет третьей - случай на случай.
А насчет "присоединения" - сколько рф.чиновников позволяло себе такое? У себя под носом бревно не замечаете.
Поддерживаю 200%
Цитата: Templar от 12.01.2022 15:48:30
А вас, недряней, правда в глаза колит, смотрю?
Насчет первых двух его цитат абсолютно согласен. А насчет третьей - случай на случай.
А насчет "присоединения" - сколько рф.чиновников позволяло себе такое? У себя под носом бревно не замечаете.
А вас, недряней, правда в глаза колит, смотрю?
Насчет первых двух его цитат абсолютно согласен. А насчет третьей - случай на случай.
А насчет "присоединения" - сколько рф.чиновников позволяло себе такое? У себя под носом бревно не замечаете.
Вы бы свои мысли научились формулировать более четко.
По первым двум пунктам вы согласны с кем с умаровым или Lukas? да и на счет третьей - ну не должен морально и душевно здоровый человек так рассуждать, это не нормально. а на счет РФ чиновников, здесь их никто не защищает да и говорим мы о целом казахстанском министре сейчас, давайте в своих бревнах копаться...
Цитата: Templar от 12.01.2022 15:56:22Глупости говорите, прежде всего управленцу такого уровня нужно быть последовательным и постоянным в своих убеждениях, особенно то о чем он недавно говорил! Это его и характеризует, если Вы не поняли тему!
Любите вы выставлять себя ущемленными.
Цитата: Templar от 12.01.2022 15:55:29
Навязанные предрассудки в данном случае - это ваши ябеды, типа "вон какой плохой дядька, этот Умаров".
Цитата: Lukas от 12.01.2022 15:51:28
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Цитата: walker от 12.01.2022 15:33:37
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
Если отбросить навязанные предрассудки, все верно в его высказываниях. Ничего русофобского не вижу.
Согласен с его высказываниями и я не считаю себя ни русофобом, ни националистом.
- навязанные предрассудки, это какие ?
Дайте развернутый ответ, относительно прошлого сказанного им и настоящим.
Что ради должности не сделаешь правда, извините и "жопу свою порвать можно" ради лычек на новых погонах - так ?
Навязанные предрассудки в данном случае - это ваши ябеды, типа "вон какой плохой дядька, этот Умаров".
Любите вы выставлять себя ущемленными.
Вы даже не представляете какие случаи были в моей жизни ... так что это исключительно ваши субъективные ощущения, которые абсолютно ничего не доказывают. Кстати о предрассудках - не просвятите вообще о чем вы?
Цитата: walker от 12.01.2022 16:06:09
По трем высказывания Умарова могу привести реальные случаи из моей жизни, полностью подтверждающие их корректность и правдивость.
1. По поводу дня победы. Мой дед начал воевать в 1939 в советско-финской войне. Кого победили, что победили? И не помню чтобы он особо радовался на 9 мая.. Кавалер трех орденов, а для него это был скорее день скорби.
По трем высказывания Умарова могу привести реальные случаи из моей жизни, полностью подтверждающие их корректность и правдивость.
1. По поводу дня победы. Мой дед начал воевать в 1939 в советско-финской войне. Кого победили, что победили? И не помню чтобы он особо радовался на 9 мая.. Кавалер трех орденов, а для него это был скорее день скорби.
1) Твой дед живой, с орденами и это хорошо! Мой родился, жил, работал и был призван из ЮКО, - не вернулся, для меня этот день памяти, скорби, и радости, что я живой, могу и говорю на родном мне языке.
попробуйте Валиханова почитать для разнообразия, а не только современные учебники истории Казахстана... Кстати инициатива чья была присоединиться и по какой причине на ваш взгляд?
А в советский период тоже колонизация была? И если бы Казахстан не участвовал в "не вашей" войне на ваш взгляд, что бы сейчас было здесь если бы фашисты сюда добрались? Только головой думайте на этот раз...
По поводу сайта шымкент.кз - вы "дождь" российский посмотрите, венедиктова послушайте, может мнение изменится...
В далеком 2006 я имел возможность оценить уровень сервиса этой конторы, которой, как мне видится, владеет русский. Ибо 100 процентов персонала были лица европейской национальности. Заметил лишь одного азиата на КПП, отпускал-поднимал трос или цепь на воротах.
Так вот, я приехал к ним в какую-то пятницу в какое-то теплое время года. Было около двенадцати пополудни, выбрал то что мне нужно, много было пунктов, кабеля разные, автоматические выключатели, светильники и много чего, оплатил в кассу. Там у них разная номенклатура по разным складам хранится. Короче, не отпустили мне товар в тот день, потому что у них с коллективом выезд с семьями на природу, все уже собрались и не будут все меня одного ждать. Действительно, на улице я заметил несколько джипов, в том числе подготовленных для бездорожья. Выходной, тем более с семьей и коллективом это святое и вообще приходите в понедельник. Но на складах мне ничего не говорили, просто с каменными лицами повторяли "Приходите в понедельник"
Про святость выходного с семьей мне пояснил азиат на КПП.
Вот тебе и уровень сервиса совкового уровня.
Можно ли представить подобную ситуацию на фирме казаха или узбека? Нет.
по поводу 3. пункта - я думал вы умнее... простите конечно за откровенность... ну так и я вроде тоже в долгу не остался - выше полюбопытствуйте... вот жду реакции...
Что за попытки съехать с темы?
Валиханов был русофилом, а что ожидать от человека, получившего образование в России и проведшего период становления личности среди русских? Это не хорошо и не плохо.
Дождь не читаю и не смотрю. Там контент направлен на возвеличивание военной мощи КЗ и на унижение русских?