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Скандалы
Рогозин туда же
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danilov 13 Января 2022 в 20:13:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 13.01.2022 в 20:46:09   # 788833
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  Templar 13.01.2022 в 20:51:45   # 788834
А его и спрашивать не будут.
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  walker 13.01.2022 в 20:55:04   # 788836
Возомнил губернатором Байконура ))
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  troll 13.01.2022 в 21:29:03   # 788840
рогозину в самой россии то не очень рады...
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  Васяй 13.01.2022 в 23:22:18   # 788842
Ну вот и пообщались сами с собой
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