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Рогозин туда же
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danilov 13 Января 2022 в 20:13:33
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bolatbol
13.01.2022 в 20:46:09
# 788833
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Templar
13.01.2022 в 20:51:45
# 788834
А его и спрашивать не будут.
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walker
13.01.2022 в 20:55:04
# 788836
Возомнил губернатором Байконура ))
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troll
13.01.2022 в 21:29:03
# 788840
рогозину в самой россии то не очень рады...
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Васяй
13.01.2022 в 23:22:18
# 788842
Ну вот и пообщались сами с собой
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