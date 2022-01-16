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Скандалы
Нацгвардия вопреки заверениям МВД Казахстана заявила о праве осматривать телефоны
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danilov 16 Января 2022 в 14:35:50
«При ЧП нам дано право осматривать содержимое сотовых телефоном на предмет выявления видео-фото материалов указывающих на факты погромов, поджогов, мародерства, убийства и тд. Личный состав Национальной гвардии действует во всех случаях в пределах своих полномочий», - ответили в Нацгвардии в комментариях пользователя Facebook Дидара Марданова.

При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.

«За последние дни было раскрыто несколько десятков фактов о лицах участвовавших в погромах,мародерствах и даже убийствах (например убийство солдата в/ч 5547)

Известны факты, когда погромщики для «отчета» тем, кто их отправил, снимали свое участие в тех или иных событиях! Поэтому в рамках ЗРК представителям правоохранительных органов предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», - заявили в Нацгвардии.

Как сообщалось, 15 января министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил о незаконности проверки содержимого телефонов граждан.

«МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена», - говорилось в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

При этом отмечалось, что министр МВД Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности МВД «тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции».

https://kaztag.kz/ru/news/natsgvardiya-vopreki-zavereniyam-mvd-kazakhstana-zayavila-o-prave-osmatrivat-telefony
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 16.01.2022 в 14:39:48   # 789051
министру показали на его место.
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  bolatbol 16.01.2022 в 15:13:26   # 789057
Quote:
- ответили в Нацгвардии в комментариях пользователя Facebook Дидара Марданова.
При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.

Quote:
предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», - заявили в Нацгвардии.



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  Джимбо 16.01.2022 в 16:50:21   # 789069
Когда профессионалы спорят то ссылаются на конкретные законы, правовые акты или приказы. Либо делают заявления на официальных сайтах, либо в сми.. А переписка в фейсбук это спор базарных баб.
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