Нацгвардия вопреки заверениям МВД Казахстана заявила о праве осматривать телефоны

- ответили в Нацгвардии в комментариях пользователя Facebook Дидара Марданова.

При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.

предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», - заявили в Нацгвардии.

