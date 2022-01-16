Нацгвардия вопреки заверениям МВД Казахстана заявила о праве осматривать телефоны

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2022 в 14:35:50
При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.
«За последние дни было раскрыто несколько десятков фактов о лицах участвовавших в погромах,мародерствах и даже убийствах (например убийство солдата в/ч 5547)
Известны факты, когда погромщики для «отчета» тем, кто их отправил, снимали свое участие в тех или иных событиях! Поэтому в рамках ЗРК представителям правоохранительных органов предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», - заявили в Нацгвардии.
Как сообщалось, 15 января министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил о незаконности проверки содержимого телефонов граждан.
«МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена», - говорилось в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.
При этом отмечалось, что министр МВД Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности МВД «тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции».
https://kaztag.kz/ru/news/natsgvardiya-vopreki-zavereniyam-mvd-kazakhstana-zayavila-o-prave-osmatrivat-telefony
Комментарии, по рейтингу, по дате
- ответили в Нацгвардии в комментариях пользователя Facebook Дидара Марданова.
При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.
При этом в Нацгвардии пояснили, что проверять содержимое телефонов им «предписано», однако не уточнили кем именно.
Quote:
предписано досматривать содержимое видео-фото материалов», - заявили в Нацгвардии.