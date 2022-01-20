Всемирно известный марафонец выиграл иск по делу о «защите чести и достоинства» Назарбаева

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danilov 20 Января 2022 в 13:16:05
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Всемирно известный марафонец Марат Жыланбаев выиграл иск по делу о «защите чести и достоинства» первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.
«Новый год начался с победы! Только что гражданский процесс по иску ОФ «Ар-Бедел» о запрещении каких-то непонятных действий к Марату Жыланбаеву закончился прекращением гражданского дела. Марат Жыланбаев и мы, его адвокаты Абзал Куспан и я победили. Отдельная благодарность судье Алматинского районного суда Астаны Карагаеву Расулу за объективность!» - написал на своей странице в среду известный адвокат Бауыржан Азанов.
Напомним, Жыланбаев попал под суд в 2021 году после своих критических высказываний в адрес Назарбаева. ОФ «Ар-Бедел» посчитал, что публикации именитого спортсмена якобы способны «повлиять на формирование негативного общественного мнения относительно деятельности политического лидера, негативного отношения к политической системе в РК в целом».
Марат Жиланбаев прославился тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира, в частности, он совершил супермарафоны: в 1,2 тыс. км через азиатский Каракум за 20 дней в апреле 1992 года; в 1,7 тыс. км через африканскую Сахару за 24 дня с февраля по март 1993 года; в 1,6 тыс. км через австралийскую Большую Викторию за 22 дня с ноября по декабрь 1993 года. Он единственный человек в мире, кому удалось такое достижение – установленный им рекорд остается непобитым уже около 30 лет. Также спортсмен совершил марафонский забег на пик Эльбрус (5642 м над уровнем моря), взобравшись на самую высокую точку Европы всего лишь за четыре дня. Жыланбаев – семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.
https://kaztag.kz/ru/news/vsemirno-izvestnyy-marafonets-vyigral-isk-po-delu-o-zashchite-chesti-i-dostoinstva-nazarbaeva
Руководителем озабоченного честью Назарбаева фонда оказалась прапорщик погранвойск КНБ
Руководителем фонда «Ар-Бедел», озабоченного честью и достоинством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является прапорщик пограничных войск комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
«Фонд «Ар-Бедел» был зарегистрирован в конце октября 2020 года. Руководителем организации значится Уварова-Патенко Наталья Витальевна – заместитель декана Высшей школы экономики и управления Каспийского общественного университета, юрист, спортсмен и… прапорщик погранвойск КНБ. В 2021 году оценочная годовая выручка этого НПО, состоящего из пяти сотрудников (как указано у них на сайте), достигала Т300 млн», - говорится в сообщении в четверг.
Как отмечается, поданный против всемирно известного марафонца Марата Жыланбаева иск в защиту Назарбаева – не первый, поданный «Ар-Бедел».
«Но только сейчас суд обратил внимание на то, что фонд не имеет полномочий защищать в суде кого бы то ни было, не имея доверенности от защищаемого лица», - добавляет «Әділ сөз».
https://kaztag.kz/ru/news/rukovoditelem-ozabochennogo-chestyu-nazarbaeva-fonda-okazalas-praporshchik-pogranvoysk-knb