Да как так?

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При стрельбе холостыми патронами, ствол засирается очень сильно. Оружие необходимо чистить и смазывать, и будет вам безотказная стрельба.
alpha_portal 22.01.2022 в 21:12:22 # 789416
Позорище , оружие изъять рогатки раздать .
Цитата: Kol от 22.01.2022 15:43:02
Есть мнение, что при стрельбе холостыми на ствол необходимы насадки для отвода пороховых газов в газовую камеру, взведения затвора и продолжения автоматической стрельбы.
Есть мнение, что при стрельбе холостыми на ствол необходимы насадки для отвода пороховых газов в газовую камеру, взведения затвора и продолжения автоматической стрельбы.
Возможно, но в данном случае заклинил затвор. Это происходит из-за загрязнения патронника и движущихся частей затворной рамы. В принципе, АК надежный автомат, клин происходит только при полном отсутствии чистки в течении длительного периода.
В период службы в СА мы чистили оружие после каждого караула, учебных стрельб или учений в любое время суток перед сдачей в оружейную комнату. Это правило дисциплинирует солдата.