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Скандалы
Да как так?
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danilov 22 Января 2022 в 17:49:23
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  htmaker 22.01.2022 в 18:44:39   # 789413
Патрон кривой попался
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  ГОРЫНЫЧ 22.01.2022 в 20:27:28   # 789414
Чтобы "калаш" заклинил- нужно сильно постараться.
При стрельбе холостыми патронами, ствол засирается очень сильно. Оружие необходимо чистить и смазывать, и будет вам безотказная стрельба.
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  alpha_portal 22.01.2022 в 21:12:22   # 789416
Ну бывает
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  Kol 22.01.2022 в 21:43:02   # 789417
Есть мнение, что при стрельбе холостыми на ствол необходимы насадки для отвода пороховых газов в газовую камеру, взведения затвора и продолжения автоматической стрельбы.
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  KAN13 22.01.2022 в 22:03:56   # 789419

Позорище , оружие изъять рогатки раздать .
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  bolatbol 22.01.2022 в 22:37:13   # 789420
Цитата: Kol от 22.01.2022 15:43:02
Есть мнение, что при стрельбе холостыми на ствол необходимы насадки для отвода пороховых газов в газовую камеру, взведения затвора и продолжения автоматической стрельбы.

Возможно, но в данном случае заклинил затвор. Это происходит из-за загрязнения патронника и движущихся частей затворной рамы. В принципе, АК надежный автомат, клин происходит только при полном отсутствии чистки в течении длительного периода.
В период службы в СА мы чистили оружие после каждого караула, учебных стрельб или учений в любое время суток перед сдачей в оружейную комнату. Это правило дисциплинирует солдата.
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