Недовольные владельцы АЗС создали консорциум «Халык АЗС»

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danilov 25 Января 2022 в 19:22:59
Владельцы АЗС недовольны несправедливым распределением топлива на рынке ГСМ.
Авторы манифеста призывают всех владельцев АЗС Казахстана вместе объединиться и бороться за свободы рынка ГСМ
Они требуют у властей:
— Обеспечение равного доступа всех участников рынка к объемам казахстанских заводов – постоянные одинаковые условия абсолютно для всех АЗС, а не только для избранных;
— Ликвидация всех «прослоек и прокладок» между заводами и АЗС – возможность приобретать топливо напрямую от производителя;
— Открытого диалога с присутствием СМИ и общественников.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Блатные компании прокладки вон !
Прошло ваше время, ничего не создавая сидеть на накрутку. Это не только в сфере АЗС. Так должно быть во всех отраслях. Никаких посредников, никаких перекупщиков.
Данияр Абулгазин.
Он владеет долями в ТОО «Petroleum Operating», ТОО «Автогаз Трэйд» (сеть АГЗС). Его семье принадлежат доли в Viled Group, ТОО «Petrosun», ТОО «Trade Commerce Oil». Через компанию ADD Invest Properties совместно с Тимуром и Динарой Кулибаевыми владеет ТРЦ «Керуен», MEGA Center Astana и MEGA Center Aktobe и долями в торговой галерее многофункционального комплекса Talan Towers в Астане.
Председатель комитета нефтегазовой промышленности президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК, председатель Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта РК, член попечительского совета РФМШ.
Так что все ниточки ведут в только в одну точку, а эту точку Токаев не собирается трогать. Просто увольняет и уводит их в тень, а что бы отобрать у них бизнес, и все богатство, которое они нажили воровством и коррупцией, судить их, об этом речи нету. Так что много звона, а ничего кардинально не поменялось.