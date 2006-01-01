Утиль. РОП

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danilov 26 Января 2022 в 15:49:29
Общественники и депутаты просят отменить утильсбор полностью
Сегодня, в режиме онлайн, с 11 утра до двух часов дня, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) провело открытое совещание с активистами, представителями автомобильных сообществ, вторичной переработки и Министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).
Санжар Бокаев, политолог и предприниматель заявил, что уже четыре компании готовы подтвердить, что сто тысяч тенге хватает для утилизации легкового автотранспорта, а грузовые автомобили и спецтехника не должны облагаться Утильсбором. Но не смог продолжить участвовать в совещание. Его «выбросило» из конференции и далее он не появлялся.
Вслед за заявлениями Бокаева, его поддержали Владимир Дворецкий, представитель Союза промышленников вторичной металлургии РК.
«Куда делся 181 млрд?». Депутаты добиваются аудита работы «Оператора РОП»
Депатуты мажилиса считают, что нужно провести независимый аудит деятельности «Оператора РОП» до передачи его средств «Жасыл даму».
На портале «Открытые НПА» размещён проект предполагающий незамедлительную передачу прав и «оставшихся» финансовых активов РОП новому госоператору «Жасыл даму». Парламентарии считают, что по этому проекту постановления непонятна судьба активов РОП. Речь в документе идёт только о передаче доли в уставном капитале, а о передаче денег с текущего счёта нет ни слова.
Мажилисмены недоумевают, почему министерство экологии, геологии и природных ресурсов сделало скоропостижное заявление о том, что платежи по утильсбору уже сегодня принимает новый оператор. Ведь проект постановления находится на обсуждении до 1 февраля 2022 года, и его ещё нужно принять.
Задержанный председатель правления "Оператор РОП" не планировал покидать Казахстан
Жена и по совместительству общественный защитник бывшего председателя правления ТОО "Оператор РОП " Медета Кумаргалиева Асем на своей личной странице в Instagram заявила, что полиция вводит в заблуждение общественность.
«Сегодня во всех средствах массовой информации была размещена информация касательно задержания моего супруга, также сообщение содержало информацию о том, что он собирался покинуть страну. В свою очередь, хочу сообщить, что мой супруг оставался в стране и не собирался её покидать. Выданная информация не соответствует действительности. Медет Кумаргалиев никогда не намеревался уезжать из Казахстана. Я, как общественный защитник, буду представлять его и бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала",- заявила Асем Кумаргалиева.
Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова задержали сегодня в столице Казахстана. Их подозревают в коррупции.
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