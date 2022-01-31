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Скандалы
Премьер Канады назвал дальнобойщиков маргинальным меньшинством
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danilov 31 Января 2022 в 20:25:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 31.01.2022 в 22:25:40   # 789933
Было бы удивительно если бы дальнобойщики были "большинство".
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  KapitanNemo 01.02.2022 в 05:05:39   # 789951

зачетный рок в поддержку
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