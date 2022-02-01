Обратная сторона таможни

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 31 Января 2022 в 22:41:32
В своем выступлении министр проинформировал бизнес о кардинальном пересмотре порядка работы на границе. Отныне для всех будут созданы прозрачные и равные условия ведения внешнеэкономической деятельности. При этом незаконные действия бизнеса будут жестко пресекаться, в том числе посредством использования системы управления рисками, мониторинга электронных счетов-фактур и других фискальных инструментов.
- Фирмы-однодневки, недостоверное декларирование и другие подобные игры должны уйти в прошлое. Деятельность таможни должна стать прозрачной и, самое главное, обеспечивать полноту поступлений в бюджет. В свою очередь мы уже приняли соответствующие кадровые решения, - сказал тогда Жамаубаев, а в понедельник он освободил от занимаемой должности главного налоговика Алматинской области.
Видимо, с постом Дынбаев попрощался после комплексной проверки на таможенной границе, где, по данным министра, уровень расхождения таможенной статистики с реальностью был огромным.
Между тем участников ВЭД больше всего волнуют ставки единого оператора АТС “Евротранзит”. Эта частная компания за провоз товаров от границы соседней страны до складов временного хранения - а это буквально 800 метров - изымает с каждого грузовика 41-42 тысячи долларов. Как отрезок государственной границы перешел в частные руки, будут разбираться компетентные органы.
- У нас международный государственный таможенный пост “Нур Жолы”. Сейчас четыре структуры мешают нашей работе здесь - это АТС “Евротранзит”, ТОО “gjCargo”, инициативная группа и оперативный штаб. Хотя границу должны контролировать государственные структуры. Всю жизнь было так, - возмущается предприниматель Салтанат НУРГАЛИКЫЗЫ.
- Теперь правила перехода через таможенный пост “Нур Жолы” для всех участников ВЭД станут одинаковыми. Кроме частников здесь будет работать новый государственный оператор КТЖ “Экспресс”. Это обеспечит прозрачность всей работы пункта пропуска и остальных структур. А пока специально созданной группой здесь ведется проверка его деятельности, - отметил министр Жамаубаев.
https://time.kz/articles/zloba/2022/01/31/obratnaya-storona-tamozhni
P.S. 42 тыс у.е. за каждую фуру, а мы еще удивляемся почему скажем автозапчасти подорожали в 2 раза ...