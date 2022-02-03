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Скандалы
"Отрежем вам головы" – ужасающий флешмоб людей Кадырова
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danilov 03 Февраля 2022 в 13:37:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 03.02.2022 в 13:56:49   # 790112
Поэтому я против быть вместе с путинской Россией.
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  Dragon 03.02.2022 в 14:19:42   # 790116
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  Dimmon 03.02.2022 в 14:20:08   # 790117
от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.
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  NBE 03.02.2022 в 14:31:41   # 790118
Цитата: Dimmon от 03.02.2022 08:20:08
от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.
мысли идеального раба.
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  Ара горный 03.02.2022 в 15:20:21   # 790120
Quote:
Угрозой отрезать головы Янгулбаевым, Делимханов отрезал яйца Бастрыкину.

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  Dimmon 03.02.2022 в 15:29:28   # 790122
яйца Пескова тоже съежились

Quote:
В Кремле не видят необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранительные органы четко выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если речь идет о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля. Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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  Dimmon 03.02.2022 в 15:30:20   # 790123
Quote:
NBE


вникать надо а не глазами водить по тексту
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  lado 03.02.2022 в 15:30:45   # 790124
Ага, значит Навальный это экстремист и террорист, а все, что происходит в Чечне - это нормально и нет поводов возбудиться прокуратуре, следственному комитету, полиции, комитетчикам и прочим?
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  NBE 03.02.2022 в 15:32:32   # 790125
Цитата: Dimmon от 03.02.2022 09:30:20
Quote:
NBE


вникать надо а не глазами водить по тексту
давайте вникнем что вы хотели сказать. Вы говорите что народ должен сидеть молча, потому что лучше уже не будет? Что любые движения сделают только хуже?
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  Dimmon 03.02.2022 в 15:39:52   # 790126
Quote:
давайте вникнем что вы хотели сказать. Вы говорите что народ должен сидеть молча, потому что лучше уже не будет? Что любые движения сделают только хуже?

читать надо, как раз наоборот
некоторые надеются что под контроллем Путина местные цари и олигархи начнут заботиться о народе, другие полагают достаточно заменить одного шала на другого и солнце засветит ярче, вот это как раз рабское мышление
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  Dragon 03.02.2022 в 15:40:50   # 790127
Цитата: lado от 03.02.2022 09:30:45
Ага, значит Навальный это экстремист и террорист, а все, что происходит в Чечне - это нормально и нет поводов возбудиться прокуратуре, следственному комитету, полиции, комитетчикам и прочим?


Путлеру не интересны ссора в доме если эта ссора из избы не выносят, хоть режут друг друга, т.е. рамзан со своими головорезами могут резать кого угодно, лишь бы не воевали с Россией.

Пысы. Мои предположения о том, что чеченцы сами отрежут рамзану чего угодно в случае Путлером что то "случиться" остается в силе ещё.
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  NBE 03.02.2022 в 15:42:46   # 790128
Цитата: Dimmon от 03.02.2022 09:39:52

читать надо, как раз наоборот
ммм, вообще не понял
Quote:
от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.

разве это не против каких либо действии, типа сколько не бунтуй, сколько не меняй, твоя жизнь не улучшится, или я русский язык перестал понимать.
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  Dimmon 03.02.2022 в 15:43:29   # 790129
похоже что перестал понимать)))
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  Dimmon 03.02.2022 в 15:47:56   # 790131
хочешь жить лучше - придется активнее участвовать в судьбе своей страны, протестовать требовать (но мирно!) критиковать и предлагать, работать и строить засучив рукава (за адекватную плату)
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  NBE 03.02.2022 в 15:52:02   # 790132
ваш развернутый ответ полностью дошел до меня, не обладаю я таким тонким и острым умом что бы читать между строк. Я согласен с вами. Но если вы под кардинальными изменениями имеете ввиду социализм, то согласен не полностью.
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  Ара горный 03.02.2022 в 16:10:02   # 790135
Цитата: Dimmon от 03.02.2022 09:47:56
хочешь жить лучше - придется активнее участвовать в судьбе своей страны, протестовать требовать (но мирно!) критиковать и предлагать, работать и строить засучив рукава (за адекватную плату)


Но с границей по ул. Рыскулова такие вещи не прокатят!
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  almako 03.02.2022 в 16:14:45   # 790136
Цитата: Ара горный от 03.02.2022 09:20:21
Quote:
Угрозой отрезать головы Янгулбаевым, Делимханов отрезал яйца Бастрыкину.


Да и доблесному генпрокурору подчикал, который таким молодцом был, так смело заявлял с высокой трибуны: "мы не допустим"," это позор", грудь колесом, когда требовал снятия неприкосновенности с депутата Рашкина в госдуме.
И знаменитой Терешковой, председателю комиссии по этике, которая должна рассмотреть вопрос делимханова, тоже подрезали.
И таким замечательным росгоссми, всяким соловьевым, первым каналам и тд, тоже рубанули.
А министр МВД России, когда его прямые подчиненные пообещали отрезать головы, тот сам себе отрезал и в коробочке, с обязательными письменными извинениями, дон, отправил в Грозный.
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  Dimmon 03.02.2022 в 16:51:16   # 790137
Quote:
Но если вы под кардинальными изменениями имеете ввиду социализм, то согласен не полностью

социализм в чистом виде на этой стадии развития человечества невозможен, поэтому я за капитализм с социалистическим уклоном.
конечно мнение каждого гражданина должно учитываться при принятии решения, каждый должен иметь право выражать свое мнение и участвовать в решениях, а правда где то "посередине"
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  walker 03.02.2022 в 19:00:35   # 790143
Мда, так низко русского царя еще никто не опускал. Дальше еще хуже будет.
В ночь со второго на третье февраля с.г. ВВП принял Кадырова. По тому как первыми осветила это событие чеченская пресс-служба (в то время как Песков божился что в планах встречи нет), получается царь даже не пожурил по-отечески, а так, соснул тунца.
Этот ваш Путин среди западных чистоплюев пиздец крут да местных интеллигентишек нагибать злодей, а с чеченским сатрапом только сопли жевать может. Куда там остальным бастрыкиным и золотовым.
И тем более другим русским.

Кого возмущают высказывания Кадырова и Делимханова? Возмущаются сплошь иноагенты и нацпредатели. Сюр в чистом виде.
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