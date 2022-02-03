"Отрежем вам головы" – ужасающий флешмоб людей Кадырова

Поэтому я против быть вместе с путинской Россией.

Quote: Задержанный казахский криминальный авторитет Арман Дикий исчез из СИЗО



https://www.mk.ru/incident/2022/02/02/zaderzhannyy-kazakhskiy-kriminalnyy-avtoritet-dikiy-arman-ischez-iz-sizo.html

от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.

Цитата: Dimmon от

от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится. от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.

Quote: Угрозой отрезать головы Янгулбаевым, Делимханов отрезал яйца Бастрыкину.



яйца Пескова тоже съежились



Quote: В Кремле не видят необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранительные органы четко выполняют свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Если речь идет о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля. Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).





Quote: NBE



вникать надо а не глазами водить по тексту

Ага, значит Навальный это экстремист и террорист, а все, что происходит в Чечне - это нормально и нет поводов возбудиться прокуратуре, следственному комитету, полиции, комитетчикам и прочим?

Цитата: Dimmon от

Quote: NBE



вникать надо а не глазами водить по тексту Quote:вникать надо а не глазами водить по тексту



Quote: давайте вникнем что вы хотели сказать. Вы говорите что народ должен сидеть молча, потому что лучше уже не будет? Что любые движения сделают только хуже?

читать надо, как раз наоборот

некоторые надеются что под контроллем Путина местные цари и олигархи начнут заботиться о народе, другие полагают достаточно заменить одного шала на другого и солнце засветит ярче, вот это как раз рабское мышление

Цитата: lado от

Ага, значит Навальный это экстремист и террорист, а все, что происходит в Чечне - это нормально и нет поводов возбудиться прокуратуре, следственному комитету, полиции, комитетчикам и прочим? Ага, значит Навальный это экстремист и террорист, а все, что происходит в Чечне - это нормально и нет поводов возбудиться прокуратуре, следственному комитету, полиции, комитетчикам и прочим?



Путлеру не интересны ссора в доме если эта ссора из избы не выносят, хоть режут друг друга, т.е. рамзан со своими головорезами могут резать кого угодно, лишь бы не воевали с Россией.



Пысы. Мои предположения о том, что чеченцы сами отрежут рамзану чего угодно в случае Путлером что то "случиться" остается в силе ещё.

Цитата: Dimmon от



читать надо, как раз наоборот читать надо, как раз наоборот

Quote: от перемены царьков или перехода одних царей под управление других, от замены одних олигархов на других (скажем куливаева на сечина), жизнь холопов не улучшится.

разве это не против каких либо действии, типа сколько не бунтуй, сколько не меняй, твоя жизнь не улучшится, или я русский язык перестал понимать.



похоже что перестал понимать)))

хочешь жить лучше - придется активнее участвовать в судьбе своей страны, протестовать требовать (но мирно!) критиковать и предлагать, работать и строить засучив рукава (за адекватную плату)



ваш развернутый ответ полностью дошел до меня, не обладаю я таким тонким и острым умом что бы читать между строк. Я согласен с вами. Но если вы под кардинальными изменениями имеете ввиду социализм, то согласен не полностью.



Цитата: Dimmon от

хочешь жить лучше - придется активнее участвовать в судьбе своей страны, протестовать требовать (но мирно!) критиковать и предлагать, работать и строить засучив рукава (за адекватную плату)

хочешь жить лучше - придется активнее участвовать в судьбе своей страны, протестовать требовать (но мирно!) критиковать и предлагать, работать и строить засучив рукава (за адекватную плату)



Но с границей по ул. Рыскулова такие вещи не прокатят!

Цитата: Ара горный от

Quote: Угрозой отрезать головы Янгулбаевым, Делимханов отрезал яйца Бастрыкину.

Quote:

Да и доблесному генпрокурору подчикал, который таким молодцом был, так смело заявлял с высокой трибуны: "мы не допустим"," это позор", грудь колесом, когда требовал снятия неприкосновенности с депутата Рашкина в госдуме.

И знаменитой Терешковой, председателю комиссии по этике, которая должна рассмотреть вопрос делимханова, тоже подрезали.

И таким замечательным росгоссми, всяким соловьевым, первым каналам и тд, тоже рубанули.

А министр МВД России, когда его прямые подчиненные пообещали отрезать головы, тот сам себе отрезал и в коробочке, с обязательными письменными извинениями, дон, отправил в Грозный.

Quote: Но если вы под кардинальными изменениями имеете ввиду социализм, то согласен не полностью

социализм в чистом виде на этой стадии развития человечества невозможен, поэтому я за капитализм с социалистическим уклоном.

конечно мнение каждого гражданина должно учитываться при принятии решения, каждый должен иметь право выражать свое мнение и участвовать в решениях, а правда где то "посередине"



Мда, так низко русского царя еще никто не опускал. Дальше еще хуже будет.

В ночь со второго на третье февраля с.г. ВВП принял Кадырова. По тому как первыми осветила это событие чеченская пресс-служба (в то время как Песков божился что в планах встречи нет), получается царь даже не пожурил по-отечески, а так, соснул тунца.

Этот ваш Путин среди западных чистоплюев пиздец крут да местных интеллигентишек нагибать злодей, а с чеченским сатрапом только сопли жевать может. Куда там остальным бастрыкиным и золотовым.

И тем более другим русским.



Кого возмущают высказывания Кадырова и Делимханова? Возмущаются сплошь иноагенты и нацпредатели. Сюр в чистом виде.