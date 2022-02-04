В парламенте Великобритании обсудили богатства самых влиятельных людей Казахстана

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danilov 04 Февраля 2022 в 16:09:10
На дебатах прозвучали, кажется, все фамилии влиятельнейших казахстанских семей. Говорили про Нурсултана Назарбаева, Даригу Назарбаеву, Алию Назарбаеву, Динару Назарбаеву, Болата Назарбаева, Марата Шарипбаева, Нурали Алиева, Тимура Кулибаева, Карима Масимова, Айгуль Нуриеву, Владимира Кима, Кенеса Ракишева, Сауата Мынбаева, Александра Машкевича, Патоха Шодиева, Булата Утемуратова, Ахметжана Есимова, Александра Клебанова и его сына Якова, Нурлана Нигматулина, Бауржана Байбека, Марата Бекетаева, Айдана Карибжанова, Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша.
Сейчас в Лондоне очень серьезно задаются вопросом о том, какие меры будут принимать по предотвращению отмывания казахских денег в их стране.
Вообще, вся дискуссия была очень неприятной и жесткой по отношении к казахстанской элите. Подробнее тут https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
Комментарии, по рейтингу, по дате
тут более подробно на русском
Сейчас в Лондоне очень серьезно задаются вопросом о том, какие меры будут принимать по предотвращению отмывания казахских денег в их стране.Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))
Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))
по государственному запросу делают и возврат ... но запроса нет
Цитата: Dimmon от 04.02.2022 13:41:11Да да ждите
Quote:
по государственному запросу делают и возврат ... но запроса нет
Quote:
Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))
по государственному запросу делают и возврат ... но запроса нет