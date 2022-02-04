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Скандалы
В парламенте Великобритании обсудили богатства самых влиятельных людей Казахстана
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danilov 04 Февраля 2022 в 16:09:10
Если точнее, то в период с 2008 по 2015 годы Великобритания выдала 205 “золотых виз” казахстанской элите, которая владеет недвижимостью в Великобритании на сумму больше полумиллиарда фунтов стерлингов.

На дебатах прозвучали, кажется, все фамилии влиятельнейших казахстанских семей. Говорили про Нурсултана Назарбаева, Даригу Назарбаеву, Алию Назарбаеву, Динару Назарбаеву, Болата Назарбаева, Марата Шарипбаева, Нурали Алиева, Тимура Кулибаева, Карима Масимова, Айгуль Нуриеву, Владимира Кима, Кенеса Ракишева, Сауата Мынбаева, Александра Машкевича, Патоха Шодиева, Булата Утемуратова, Ахметжана Есимова, Александра Клебанова и его сына Якова, Нурлана Нигматулина, Бауржана Байбека, Марата Бекетаева, Айдана Карибжанова, Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша.

Сейчас в Лондоне очень серьезно задаются вопросом о том, какие меры будут принимать по предотвращению отмывания казахских денег в их стране.

Вообще, вся дискуссия была очень неприятной и жесткой по отношении к казахстанской элите. Подробнее тут https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 04.02.2022 в 17:26:09   # 790190
список должен быть очень значительный 162 * 3 = порядка 500
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  Dimmon 04.02.2022 в 17:42:15   # 790192
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  Джимбо 04.02.2022 в 18:47:18   # 790194
Quote:
Сейчас в Лондоне очень серьезно задаются вопросом о том, какие меры будут принимать по предотвращению отмывания казахских денег в их стране.
Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))
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  Dimmon 04.02.2022 в 19:41:11   # 790198
Quote:
Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))


по государственному запросу делают и возврат ... но запроса нет
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  Джимбо 04.02.2022 в 19:53:08   # 790201
Цитата: Dimmon от 04.02.2022 13:41:11
Quote:
Что означает в переводе, под каким предлогом это все конфисковать, арестовать и оставить себе. Ну не народу же Казахстана возвращать в самом деле)))


по государственному запросу делают и возврат ... но запроса нет
Да да ждите
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