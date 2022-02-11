Депутат – глава стройфирмы G-Park послал в задницу многодетных матерей в Нур-Султане

Габит Сатмагамбетов



Уважаемые друзья!

Сегодня вместо привычного поста о буднях депутата и о вопросах, которые мы обсуждаем в Маслихате, выложу пост негодования.

Частенько после заседаний меня лично атакуют люди с определенными проблемами. Принципиально не приемлю провокаций, категоричных требований, а тем более оскорблений. На подзатыльник – отвечаю тем же.

Как нормальный, адекватный человек может отреагировать, когда с порога на него набрасываются с обвинениями, оскорблениями, угрозами и даже проклятиями?

Непонятная группа разъярённых женщин устроила разборки в акимате.

Я, оказывается депутат, который откуда-то сбежал. Я, кстати, торопился на заседание маслихата и проходил мимо. Для несведущих поясню, что депутат маслихата – это общественная нагрузка, за которую мне никто не платит. Это я трачу свое личное время, участвую на всех заседаниях и отстаиваю интересы населения.

Переходить на личности никто права не давал. Хабальное поведение, типа ээ, сюда иди. Ты падла. Обнаглел фраер. Маслихатчик. Попадешь на нары.

Позже я узнал, что эти женщины – это многодетные матери, которые стали известны своими выпадами и бесконечными скандалами. По ним вообще не скажешь, что им необходима помощь или они о ней просят. Почему-то у меня лично на приеме многодетные, которым от меня нужна помощь в виде квартиры – очень кроткого нрава, слова подбирают тщательно а для достоверности иногда даже плачут.

Поверьте, я имею право рассуждать по этому поводу. Потому что на сегодняшний день лично от меня квартиры получило более 20 многодетных семей столицы. Я даже не говорю о продуктовых корзинах, материальной помощи, ремонтных работах, покупки бытовой техники, реабилитации детей инвалидов и т.д. Благотворительный Фонд Габита Сатмагамбетова – всегда в числе первых и неравнодушных. Я всегда старался разделить боль нуждающихся. И это не просто слова и пафос. Замечу, что оказанная помощь осуществлялась из моих личных средств.

Сегодняшний инцидент вынуждает меня пересмотреть собственные принципы и более тщательно оценивать степень нужды и категорию нуждающихся. Никто не может пользоваться мною, а тем более злоупотреблять. Поэтому сейчас делаю официальное заявление: я, Габит Сатмагамбетов, как владелец благотворительного фонда, приостанавливаю какую-либо благотворительную помощь в отношении многодетных матерей. Так как после подобного отношения ко мне, после всего, что я сделал, у меня вообще не возникает никакого желания помогать.

Я решил взять паузу!

Вашему вниманию видео со страницы этих возмущенных гражданок.

Судите сами! Я просто в шоке!

Всем спасибо!