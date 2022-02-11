Депутат – глава стройфирмы G-Park послал в задницу многодетных матерей в Нур-Султане

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danilov 11 Февраля 2022 в 11:39:02
Габит Сатмагамбетов
Уважаемые друзья!
Сегодня вместо привычного поста о буднях депутата и о вопросах, которые мы обсуждаем в Маслихате, выложу пост негодования.
Частенько после заседаний меня лично атакуют люди с определенными проблемами. Принципиально не приемлю провокаций, категоричных требований, а тем более оскорблений. На подзатыльник – отвечаю тем же.
Как нормальный, адекватный человек может отреагировать, когда с порога на него набрасываются с обвинениями, оскорблениями, угрозами и даже проклятиями?
Непонятная группа разъярённых женщин устроила разборки в акимате.
Я, оказывается депутат, который откуда-то сбежал. Я, кстати, торопился на заседание маслихата и проходил мимо. Для несведущих поясню, что депутат маслихата – это общественная нагрузка, за которую мне никто не платит. Это я трачу свое личное время, участвую на всех заседаниях и отстаиваю интересы населения.
Переходить на личности никто права не давал. Хабальное поведение, типа ээ, сюда иди. Ты падла. Обнаглел фраер. Маслихатчик. Попадешь на нары.
Позже я узнал, что эти женщины – это многодетные матери, которые стали известны своими выпадами и бесконечными скандалами. По ним вообще не скажешь, что им необходима помощь или они о ней просят. Почему-то у меня лично на приеме многодетные, которым от меня нужна помощь в виде квартиры – очень кроткого нрава, слова подбирают тщательно а для достоверности иногда даже плачут.
Поверьте, я имею право рассуждать по этому поводу. Потому что на сегодняшний день лично от меня квартиры получило более 20 многодетных семей столицы. Я даже не говорю о продуктовых корзинах, материальной помощи, ремонтных работах, покупки бытовой техники, реабилитации детей инвалидов и т.д. Благотворительный Фонд Габита Сатмагамбетова – всегда в числе первых и неравнодушных. Я всегда старался разделить боль нуждающихся. И это не просто слова и пафос. Замечу, что оказанная помощь осуществлялась из моих личных средств.
Сегодняшний инцидент вынуждает меня пересмотреть собственные принципы и более тщательно оценивать степень нужды и категорию нуждающихся. Никто не может пользоваться мною, а тем более злоупотреблять. Поэтому сейчас делаю официальное заявление: я, Габит Сатмагамбетов, как владелец благотворительного фонда, приостанавливаю какую-либо благотворительную помощь в отношении многодетных матерей. Так как после подобного отношения ко мне, после всего, что я сделал, у меня вообще не возникает никакого желания помогать.
Я решил взять паузу!
Вашему вниманию видео со страницы этих возмущенных гражданок.
Судите сами! Я просто в шоке!
Всем спасибо!
Уважаемые друзья!
Сегодня вместо привычного поста о буднях депутата и о вопросах, которые мы обсуждаем в Маслихате, выложу пост негодования.
Частенько после заседаний меня лично атакуют люди с определенными проблемами. Принципиально не приемлю провокаций, категоричных требований, а тем более оскорблений. На подзатыльник – отвечаю тем же.
Как нормальный, адекватный человек может отреагировать, когда с порога на него набрасываются с обвинениями, оскорблениями, угрозами и даже проклятиями?
Непонятная группа разъярённых женщин устроила разборки в акимате.
Я, оказывается депутат, который откуда-то сбежал. Я, кстати, торопился на заседание маслихата и проходил мимо. Для несведущих поясню, что депутат маслихата – это общественная нагрузка, за которую мне никто не платит. Это я трачу свое личное время, участвую на всех заседаниях и отстаиваю интересы населения.
Переходить на личности никто права не давал. Хабальное поведение, типа ээ, сюда иди. Ты падла. Обнаглел фраер. Маслихатчик. Попадешь на нары.
Позже я узнал, что эти женщины – это многодетные матери, которые стали известны своими выпадами и бесконечными скандалами. По ним вообще не скажешь, что им необходима помощь или они о ней просят. Почему-то у меня лично на приеме многодетные, которым от меня нужна помощь в виде квартиры – очень кроткого нрава, слова подбирают тщательно а для достоверности иногда даже плачут.
Поверьте, я имею право рассуждать по этому поводу. Потому что на сегодняшний день лично от меня квартиры получило более 20 многодетных семей столицы. Я даже не говорю о продуктовых корзинах, материальной помощи, ремонтных работах, покупки бытовой техники, реабилитации детей инвалидов и т.д. Благотворительный Фонд Габита Сатмагамбетова – всегда в числе первых и неравнодушных. Я всегда старался разделить боль нуждающихся. И это не просто слова и пафос. Замечу, что оказанная помощь осуществлялась из моих личных средств.
Сегодняшний инцидент вынуждает меня пересмотреть собственные принципы и более тщательно оценивать степень нужды и категорию нуждающихся. Никто не может пользоваться мною, а тем более злоупотреблять. Поэтому сейчас делаю официальное заявление: я, Габит Сатмагамбетов, как владелец благотворительного фонда, приостанавливаю какую-либо благотворительную помощь в отношении многодетных матерей. Так как после подобного отношения ко мне, после всего, что я сделал, у меня вообще не возникает никакого желания помогать.
Я решил взять паузу!
Вашему вниманию видео со страницы этих возмущенных гражданок.
Судите сами! Я просто в шоке!
Всем спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для пересмотра итогов голосования или отзыва депутата протестующие должны собрать в поддержку более 100000 голосов. Демократия - это власть большинства.
alpha_portal 11.02.2022 в 12:34:27 # 790502
Судя по всему он благотворительностью занимается, а они на него как пацаны в подворотне
Молочик, все сделал правильно.
Только фонд не останавливай из-за нескольких не вминяемых еждевенок.
Цитата: Panasonic от 11.02.2022 05:47:01
Пожалуй, я тут встану на сторону депутата. Нефиг первыми борзо набрасываться. Нарожали бездумно, и теперь им государство что-то обязано.
Пожалуй, я тут встану на сторону депутата. Нефиг первыми борзо набрасываться. Нарожали бездумно, и теперь им государство что-то обязано.
Вот и выявился среди нас подкаблучник
Что, ты тоже многодетный? Твоей жене хамке тоже государство ничем не помогает?
Она никак не относиться к категории действительно нуждающихся многодетных матерей!