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Скандалы
Депутат – глава стройфирмы G-Park послал в задницу многодетных матерей в Нур-Султане
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danilov 11 Февраля 2022 в 11:39:02


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  Panasonic 11.02.2022 в 11:47:01   # 790496
Пожалуй, я тут встану на сторону депутата. Нефиг первыми борзо набрасываться. Нарожали бездумно, и теперь им государство что-то обязано.
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  bolatbol 11.02.2022 в 12:02:05   # 790498
Не знаю этого депутата, но по определению его выбрал народ. Подтасовали результаты или нет, но он считается избранным сотнями тысяч голосов. Поэтому толпа из десятков человек должна уважать мнение представителя 100000 избирателей и идти в задницу.
Для пересмотра итогов голосования или отзыва депутата протестующие должны собрать в поддержку более 100000 голосов. Демократия - это власть большинства.
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  alpha_portal 11.02.2022 в 12:34:27   # 790502
А щечки то у "нуждающихся" пухленькие такие. И совсем даже незаметно, что эти девицы голодают и страдают. Ну это так, из увиденного. Просто толпа хамок и провокаторов. Это то что я увидел. А депутат максимально вежливо послал
Судя по всему он благотворительностью занимается, а они на него как пацаны в подворотне
Молочик, все сделал правильно.
Только фонд не останавливай из-за нескольких не вминяемых еждевенок.
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  Panasonic 11.02.2022 в 13:04:33   # 790504
Цитата: Panasonic от 11.02.2022 05:47:01
Пожалуй, я тут встану на сторону депутата. Нефиг первыми борзо набрасываться. Нарожали бездумно, и теперь им государство что-то обязано.

Вот и выявился среди нас подкаблучник

Что, ты тоже многодетный? Твоей жене хамке тоже государство ничем не помогает?
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  X-Daemon 11.02.2022 в 16:14:25   # 790506
На видео некая Бота Шыныкулова, она своими скандалами постоянно терроризирует властьимущих и у нее все сходит с рук, есть муж абсолютно здоровый! Вообщем одним словом настоящая балекорка!
Она никак не относиться к категории действительно нуждающихся многодетных матерей!
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