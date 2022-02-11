Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем

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danilov 11 Февраля 2022 в 11:45:27
После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила глава МИДа.
Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
В посольстве Великобритании в Москве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России»,— сказала глава МИД.
https://www.kommersant.ru/doc/5207486
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.02.2022 в 12:25:48 # 790500
У Псаки появился достойный конкурент.