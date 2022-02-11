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Скандалы
Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем
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danilov 11 Февраля 2022 в 11:45:27
Министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Сергей Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.

После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила глава МИДа.

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

В посольстве Великобритании в Москве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России»,— сказала глава МИД.

https://www.kommersant.ru/doc/5207486
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 11.02.2022 в 12:25:48   # 790500
И кто этих идиотов пускает в высшие структуры стран. до чего нужно быть тупым, чтобы блестать от встречи к встрече апсалютным не понимание и не знанием ни о России, ни о истории как России так ближайших стран. Это не просто позор, а откровенное наплевательство и апсалютное не уважение ко всем государствам. После этого я бы напнул её подальше от госструктур. Тем более от мида.
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  Hairless 11.02.2022 в 12:36:15   # 790503
Мадам пытается косить под М.Тэтчер, но с такими куриными мозгами не стать второй Железной Леди.
У Псаки появился достойный конкурент.
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  Джимбо 11.02.2022 в 13:11:30   # 790505
Да специально таких и ставят, переговоры с таким идиотами ни к чему не приводят, выматывают дипломатов а толку ноль.
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