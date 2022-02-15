Вызов автопроизводителям

PS
Мне не понравился ответ Санжара, типа организуйте нам, мы не такие как все, мы не болгеры...
Вместо того, чтобы возглавить блогеров, он решил, что для него это низко, какие то особые привелегии просит по аудиту.
Он действительно не блогер и зачем ему возглавлять блогеров. Все правильно говорит, по делу. И никаких привилегий он не просит. Если нечего скрывать, то пусть покажут. Он четко сказал что проведет аудит за свой счёт.
PS
Мне не понравился ответ Санжара, типа организуйте нам, мы не такие как все, мы не болгеры...
Вместо того, чтобы возглавить блогеров, он решил, что для него это низко, какие то особые привелегии просит по аудиту.