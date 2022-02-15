 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Вызов автопроизводителям
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Февраля 2022 в 11:52:32


PS
Мне не понравился ответ Санжара, типа организуйте нам, мы не такие как все, мы не болгеры...
Вместо того, чтобы возглавить блогеров, он решил, что для него это низко, какие то особые привелегии просит по аудиту.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 15.02.2022 в 14:16:14   # 790743
Quote:
https://ztb.kz/novosti/sobrali-ili-sovrali-tokaevu

Собрали или соврали Токаеву?
поощрить | покарать
  Гвоздь 15.02.2022 в 16:06:24   # 790753
Он действительно не блогер и зачем ему возглавлять блогеров. Все правильно говорит, по делу. И никаких привилегий он не просит. Если нечего скрывать, то пусть покажут. Он четко сказал что проведет аудит за свой счёт.
поощрить (1) | покарать
  X-Daemon 15.02.2022 в 16:29:11   # 790754
Quote:
PS
Мне не понравился ответ Санжара, типа организуйте нам, мы не такие как все, мы не болгеры...
Вместо того, чтобы возглавить блогеров, он решил, что для него это низко, какие то особые привелегии просит по аудиту.

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь