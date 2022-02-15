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Скандалы
В Туркестане Т566 млрд распределили стройфирмам вне конкурса и по неизвестным критериям
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danilov 15 Февраля 2022 в 12:09:50
В Туркестане Т566 млрд распределили строительным фирмам вне конкурса и по неизвестным критериям, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин.

«На Т566 млрд в Туркестане без проведения конкурса определены поставщики услуг строительства 149 объектов. Из них Т140 млрд или 25% объема работ выделены двум застройщикам: BI Group и BAZIS-A», - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.

По его словам, остальной объем распределен по неизвестным критериям среди более чем 250 застройщиков.

Государственные закупки, государственно-частное партнерство стали, по данным АЗРК, способом получения внеконкурентных преимуществ.

«Законом «О госзакупках» предусмотрена возможность закупок из одного источника, у лиц, определяемых правительством», - добавил Жумангарин.

https://kaztag.kz/ru/news/v-turkestane-t566-mlrd-raspredelili-stroyfirmam-vne-konkursa-i-po-neizvestnym-kriteriyam
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 15.02.2022 в 12:41:24   # 790736
у меня прикольная идея как опустить цены на авто и машины, а если мы массово прекратим их покупать? даже если 80% населения поддержит это будет колоссальное падение продаж

продавцы могут устраивать "сговор" , почему же покупатели не могут?
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  Dimmon 15.02.2022 в 12:56:53   # 790741
фактически ничего не меняется ... снова в ход пошли отписки, те же прокладки и космические цены на удобрения, застройщики поднимают цены при молчаливом согласии антимономольщиков, АО ЦТС "понизили" цены но ток с 1 марта при этом полный молчок о хозяине этой прокладки и законности прихватизации жд путей, нпп продолжает доить бизнесменов выборы нового председателя по сути не являются выбором предпринимателей, все деньги швыряются на якобы "неимущие" слои , среднему классу ничего хотя разница между первыми и вторыми практически размыта инфляционными процессами
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