В Туркестане Т566 млрд распределили стройфирмам вне конкурса и по неизвестным критериям

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danilov 15 Февраля 2022 в 12:09:50
«На Т566 млрд в Туркестане без проведения конкурса определены поставщики услуг строительства 149 объектов. Из них Т140 млрд или 25% объема работ выделены двум застройщикам: BI Group и BAZIS-A», - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.
По его словам, остальной объем распределен по неизвестным критериям среди более чем 250 застройщиков.
Государственные закупки, государственно-частное партнерство стали, по данным АЗРК, способом получения внеконкурентных преимуществ.
«Законом «О госзакупках» предусмотрена возможность закупок из одного источника, у лиц, определяемых правительством», - добавил Жумангарин.
https://kaztag.kz/ru/news/v-turkestane-t566-mlrd-raspredelili-stroyfirmam-vne-konkursa-i-po-neizvestnym-kriteriyam
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продавцы могут устраивать "сговор" , почему же покупатели не могут?