СОБРАЛИ ИЛИ СОВРАЛИ ТОКАЕВУ?

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danilov 15 Февраля 2022 в 16:42:05
А у нас есть в СЭЗе «Claas!» А у вас?..
На недавнем заседании в акимате Северо-Казахстанской области местные чиновники вновь не преминули похвастать одним из главных достижений 2021 года —запуском завода от немецкого концерна «Claas».
«В текущем году планируется приобретение 2213 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 56,7 млрд тенге. Этому будет способствовать открытый в прошлом году завод по сборке технике «Claas». Уже сегодня собрано и сертифицировано 92 комбайна. На этот год намечена сборка 253 единиц техники», – сообщил руководитель управления сельского хозяйства СКО Мейрам Мендыбаев.
По данным главы УСХ, из произведённых 92 комбайнов, 67 уже реализованы казахстанским аграриям, а ещё 19 находятся на стадии оформления в лизинг. Кстати, если кто из счастливых обладателей свяжется с редакцией и расскажет о качестве «петропавловской» сборки, будем весьма признательны.
В 2022 году на заводе планируют собрать 150 комбайнов, 54 трактора и 49 посевных комплекса. Согласно отчетам, стоимость техники здесь снижена на 40% из-за действующих на территории СЭЗ преференций, а это освобождение от уплаты утильсбора, НДС и «плюс» к этому предусмотрены ещё и субсидии.
«Будет обеспечен поэтапный процесс локализации технологических операций техники CLAAS не менее 30% к 2025 году. Данную технику можно приобрести через финансовый лизинг», – отмечается в докладе Мендыбаева.
В условиях повышенной секретности
Вызывает смутные сомнения сам факт того, что столь значимое для региона и страны событие – ни разу не демонстрировали публике именно как производство или даже сборку?! Да и эти собранные 92 комбайна похоже собирали голыми руками, в пустующем цехе. Поскольку, ни кранов для транспортировки тяжёлых деталей, ни специальных рельсов на площадке, судя по фото, нет.
Это место больше напоминает выставочный павильон, а не завод. Для сравнения, вот как выглядит производственный цех того же «Claas» в Краснодаре.
Ранее в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области пояснили, что на начальном этапе реализации проекта «сборочная линия» не предполагается. Первые комбайны, прежде чем попасть в СЭЗ, были якобы собраны на каких-то отдельных складах, но также в Петропавловске! Удивительно то, что собирая технику на каких-то загадочных складах, каким-то чудом заводчане обеспечили локализацию более 16%. Однако, какие именно «местные» комплектующие были установлены в комбайнах нам так и не пояснили.
Прошлый наш материал был опубликован 5 месяцев назад, но с тех пор производство публике так и не показали. И это в регионе где каждое новое производство традиционно освещается с большой помпезностью. А тут только сухие отчеты чиновников и ни одного кадра со сборочного конвейера. Как так?
Обещаем, что обещаем…
В начале января мы обратились в Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области с одним вопросом: Как идут дела у столь амбициозного проекта? Однако, корреспондента Agroqogam.kz вежливо попросили подождать месяц. Якобы сейчас идет обсуждение с немцами по программе на текущий год, после – пожалуйста! Месяц прошел. В госучреждении дали понять, что они своим обещаниям не хозяева. Теперь там ссылаются на приезд представителей «Claas» в начале марта, тогда-то они сами всё и поведают.
Гостей мы конечно дождемся. А пока есть время решили посмотреть на завод хотя бы снаружи.
На уличной территории завода немноголюдно, но на обозрение всеми микрорайону «Береке», где находится сборочный цех, выстроено больше десятка единиц техники. Словно на выставке. В больших окнах самого здания движения не наблюдается, шума от работающих механизмов тоже.
Местные жители, по их наблюдениям, особой активности на предприятии не видят. Разве что техники на улице до недавнего времени стояло меньше.
«Да нет там никакой сборки! Мы же всё видели, как на фурах туда комбайны осенью завозили. В полном комплекте, только без колёс. Среди белого дня это было», – прокомментировал Agroqogam.kz житель Береке, живущий прямо напротив завода.
Ранее такую же мысль относительно сборки высказывал казахстанский общественник Санжар Бокаев. По его данным, комбайны были завезены в область в готовом виде. При этом, наблюдается жёсткое лоббирование продукции, как и в случае с техникой российского и белорусского производства.
«Почему правительство закрывает на это глаза? Потому что это им выгодно. Они докладываются высшему руководству о том, что у нас растёт производство и статистику по промышленности они вытягивают за счёт того, что завозят готовую продукцию, прикручивают ей колёса, выдают за казахстанское и, тем самым, показывают рост промышленности. Хотя всё это завезено в готовом виде. Здесь большие чиновники и кормятся, и вытягивают свою статистику и самые неудачные участки работы. То есть, индустрию и промышленность», – считает Санжар Бокаев.
По ещё одной версии, подобные предприятия якобы создаются ни для чего иного, как для оправдания введения утилизационного сбора. Мол, благодаря утильсбору в Казахстан зашли крупные инвесторы-производители для сборки своей техники.
Ждем марта.
Павел Притолюк, Северо-Казахстанская область,
https://agroqogam.kz/?p=11390