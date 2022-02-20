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Скандалы
Накрыли очередную майнинговую ферму
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danilov 19 Февраля 2022 в 20:46:11
Как начали выявлять быстро, а когда крыша была это было невозможно

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 20.02.2022 в 02:11:00   # 791110
Просто идет передел собственников. Тут накрыли, а там откроют.
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