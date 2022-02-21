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Скандалы
Акорда опровергла сведения о счетах Токаева
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danilov 21 Февраля 2022 в 15:21:05
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами. Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе. Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру», - написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в социальной сети.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 21.02.2022 в 16:29:27   # 791190
вспомнил Горбачева которые многие титусяне мягко говоря не любят
так вот до Горби о многих вещах говорить и писать было нельзя, сейчас вроде как при горби, типа гласность и реформы
правда все еще не уверен что можно писать о всем
а что касается тех публикаций, надо проверять линки
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