Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию

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danilov 24 Февраля 2022 в 13:44:14
Су-27 был посажен двумя румынскими F-16 на авиабазе Бакэу.
Уточняется, что инцидент произошел около 6:15 по местному времени в северной части Румынии. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, будут приняты все необходимые юридические меры.
В Минобороны Румынии также добавили, что военные ведут наблюдение в связи с ситуацией на Украине. «Руководство Министерства национальной обороны предприняло все необходимые меры реагирования», — добавили в ведомстве.
https://lenta.ru/news/2022/02/24/su/
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