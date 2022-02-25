Санжар Бокаев назвал Скляра "главным лоббистом схем назарбаевской семьи"

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danilov 24 Февраля 2022 в 18:24:27
По словам Санжара Бокаева, эксперты посмотрели документы в период работы Романа Скляра министром индустрии (с февраля по сентябрь 2019 года).
“Это человек, который постоянно лобирует интересы зарубежных компаний, в том числе российской спец- и сельхозтехники”, – заявил он.
Такое лоббирование запрещено законом – госслужащий не имеет права осуществлять какой-либо приоритет в отношении частных компаний или лица.
“Поэтому я хочу открыто, прямо заявить – господин Скляр, вы являетесь главным лоббистом схем назарбаевской семьи”, – сказал Бокаев.
Со слов политолога, “раньше эту функцию выполнял бывший премьер-министр Аскар Мамин”:
“Мы еле как за два года, рассказывая о слабой работе Мамина, Бейбута Атамкулова (экс-министр индустрии), смогли добиться того, чтобы они не остались в правительстве, однако остались замы Мамина и сейчас продолжают выполнять эту функцию, то есть схемы назарбаевской семьи остаются. Я открыто заявляю это, понимая всю ответственность за сказанное. Я надеюсь, господин Скляр, вы отреагируете, в том числе, может быть, в судебном порядке”.
Бокаев намерез через суд доказать, что Скляр является лоббистом этих схем.
“Наша позиция – на легковой автомобиль, как посчитали все эксперты, стоимость не должна превышать 100 тысяч тенге. На сельскохозяйственную технику, на кабельно-проводниковую продукцию – 0, поэтому мы будем в ближайшие дни вместе с нашим активом по регионам проводить работу, собирать митинги, подавать заявки. Господин Скляр, если вы готовы взять на себя ответственность за последствия того, что будет, я готов тоже взять ответственность за то, что мы будем организовывать, поэтому вы должны были прежде подумать, чем выносить такое решение. Я хочу также спросить – сколько стоит продать интересы своей страны? Наверное, есть какая-то сумма, которая может перекрыть и честь, и совесть, и достоинство. Этот вопрос я также адресую господину Скляру”, – заключил он.
https://ulysmedia.kz/news/5631-sanzhar-bokaev-nazval-skliara-glavnym-lobbistom-skhem-nazarbaevskoi-semi/