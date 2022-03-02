Дипломаты ООН покинули зал во время выступления Лаврова

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danilov 02 Марта 2022 в 13:23:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прямыми союзниками Германии в войне против Советского Союза были:
- Италия, (с 10 июля 1941 года, экспедиционный корпус, преобразованный затем в армию, численностью до 200 тыс. чел.);
- Финляндия, (с 25 июня, две армии, охранные части, ВВС и ВМФ, общая численность войск до 450 тыс. чел.);
- Словакия, (с 22 июня, численность войск до 90 тыс. чел.);
- Венгрия, (с 27 июня, три полевых армии и экспедиционный корпус, численность войск свыше 500 тыс. чел.);
- Румыния, (с 22 июня, две армии, охранные части, авиаэскадрилья, Черноморский флот и Дунайская военная флотилия, общая численность до 200 тыс. чел.);
- Болгария подписавшая Берлинский пакт, войну СССР не объявляла. Ее интересы простирались на Балканы.
- Хорватия, (охранная дивизия до 10 тыс. чел.), использовалась в Югославии.
Еще раньше в Германию вошла Австрия, отторгнутые от Чехословакии Судеты, Чехия стала протекторатом, Богемия и Моравия. Последним бескровным присоединением к Германии стал Мемель (Клайпеда) с округой, отторгнутый от Литвы при молчаливом согласии западных «гарантов» территориальной принадлежности этой земли.
Но были и другие пособники войны против Советского Союза. Войну они не объявляли, хотя в победе над СССР были заинтересованы не меньше Гитлера и питали надежду заполучить свою победную мзду.
Это были, во-первых, оккупированные Германией страны. Во власти Гитлера они оказались почти без сопротивления, в результате «молниеносных войн». Назовем их: Албания, Польша, Дания, Норвегия, Люксембург, Голландия, Бельгия, Франция, Югославия, Греция.
Вторую группу пособников Германии в войне против Советского Союза составляли «нейтральные» страны. Нейтральный статус исключал объявление войны кому-либо и официальное участие в ней, зато обеспечивал Гитлеру и гитлеровской Германии прочный тыл, снабжение вермахта всем, что были в состоянии поставить «нейтральные», то есть официально «невоюющие», страны. «Нейтральными» считались: Швейцария, Швеция, Испания, Португалия, Турция.
Действительно нейтральной оставалась одна Ирландия (Республика Eire).