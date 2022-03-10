Даже Майбаха нет

Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот, только один обманутый и много-векторный НАН за все время был правильных позиций, ничего себе такого не позволял, в итоге выторговал себе ( и не только ) неприкосновенность, и уехал в Турцию "отдыхать".
Предатель Динмухамеда Кунаева, и организатор декабрьских событий в разные годы говорил противоположные вещи. За два десятка лет оппоненты неоднократно в этом его уличали, предлагали покаяться. Назарбаев хранит молчание.
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Ара горный 11.03.2022 в 00:14:57 # 794170
Цитата: Kukaracha от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Судя по ебалу на твоей аватарке, ты родился в рашистском усть-пизьдюйске, в семье потомственных алкоголиков. а здесь на кирпичном заводе за хавчик и бухло работаешь.
Цитата: Kukaracha от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Цитата: Kukaracha
от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане))) Зачем
так ? Я в прошлый раз писал . Зачем этот шовенизм админу. Так Данилов смолчал. Зато его грамотное шовенисткое отродье Ал. был тут как тут. Ещё раз спрашиваю админ Данилов . Кто кизяк????? И почему им всё дозволено этой нацисткой мрази . Я за два года лишь только отвечаю. Никуда не лезу. Что здесь за национализм ? Я знаю всех здесь за 7 лет админ уничтожил с Казахскими никами . Уже пишу двадцатый раз за эти годы. Админ как это ? Тогда зачем сдесь Казахи . Дракон тебе не удобен. Я в некоторых местах с ним не согласен. Но он по жизни прав. Поднимая многие темы. . Ты видел последнее интервью с Зюзановым ? Что война ? Уже с с Казахами ? Админ ты всегда малчиш когда поднимают национальные темы. Только нацистов поддерживать . Я уже убедился лет пять назад.
от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане))) Зачем
так ? Я в прошлый раз писал . Зачем этот шовенизм админу. Так Данилов смолчал. Зато его грамотное шовенисткое отродье Ал. был тут как тут. Ещё раз спрашиваю админ Данилов . Кто кизяк????? И почему им всё дозволено этой нацисткой мрази . Я за два года лишь только отвечаю. Никуда не лезу. Что здесь за национализм ? Я знаю всех здесь за 7 лет админ уничтожил с Казахскими никами . Уже пишу двадцатый раз за эти годы. Админ как это ? Тогда зачем сдесь Казахи . Дракон тебе не удобен. Я в некоторых местах с ним не согласен. Но он по жизни прав. Поднимая многие темы. . Ты видел последнее интервью с Зюзановым ? Что война ? Уже с с Казахами ? Админ ты всегда малчиш когда поднимают национальные темы. Только нацистов поддерживать . Я уже убедился лет пять назад.
Если Кизякистан тогда кто ?
Зачем так ??? Мы что должны писать ???? Свиньи , мрази И так далее ??? Зачем это моральное уродство и шовенизм ??? Данилов уже нет пределу этим нацистам .