Даже Майбаха нет

Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане))) Зачемтак ? Я в прошлый раз писал . Зачем этот шовенизм админу. Так Данилов смолчал. Зато его грамотное шовенисткое отродье Ал. был тут как тут. Ещё раз спрашиваю админ Данилов . Кто кизяк????? И почему им всё дозволено этой нацисткой мрази . Я за два года лишь только отвечаю. Никуда не лезу. Что здесь за национализм ? Я знаю всех здесь за 7 лет админ уничтожил с Казахскими никами . Уже пишу двадцатый раз за эти годы. Админ как это ? Тогда зачем сдесь Казахи . Дракон тебе не удобен. Я в некоторых местах с ним не согласен. Но он по жизни прав. Поднимая многие темы. . Ты видел последнее интервью с Зюзановым ? Что война ? Уже с с Казахами ? Админ ты всегда малчиш когда поднимают национальные темы. Только нацистов поддерживать . Я уже убедился лет пять назад.