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Скандалы
Даже Майбаха нет
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danilov 10 Марта 2022 в 21:27:52






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  Lukas 10.03.2022 в 21:51:27   # 794151
Кто бы сомневался.
Вот, только один обманутый и много-векторный НАН за все время был правильных позиций, ничего себе такого не позволял, в итоге выторговал себе ( и не только ) неприкосновенность, и уехал в Турцию "отдыхать".

Предатель Динмухамеда Кунаева, и организатор декабрьских событий в разные годы говорил противоположные вещи. За два десятка лет оппоненты неоднократно в этом его уличали, предлагали покаяться. Назарбаев хранит молчание.
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  Kukaracha 10.03.2022 в 22:40:21   # 794161

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  Dimmon 10.03.2022 в 22:56:59   # 794165
Страж семьи нана
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  Ара горный 11.03.2022 в 00:14:57   # 794170
Цитата: Kukaracha от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))


Судя по ебалу на твоей аватарке, ты родился в рашистском усть-пизьдюйске, в семье потомственных алкоголиков. а здесь на кирпичном заводе за хавчик и бухло работаешь.
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  Маке0912 11.03.2022 в 00:56:43   # 794171
Цитата: Kukaracha от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане)))
Цитата: Kukaracha
от 10.03.2022 16:40:21
Мне довольно прискорбно быть рождённым в этом клоунстане.... или правильнее кизякистане... или ещё правильнее мамбетостане...
З,Ы, слава вселенной хоть не в нур-султане))) Зачем
так ? Я в прошлый раз писал . Зачем этот шовенизм админу. Так Данилов смолчал. Зато его грамотное шовенисткое отродье Ал. был тут как тут. Ещё раз спрашиваю админ Данилов . Кто кизяк????? И почему им всё дозволено этой нацисткой мрази . Я за два года лишь только отвечаю. Никуда не лезу. Что здесь за национализм ? Я знаю всех здесь за 7 лет админ уничтожил с Казахскими никами . Уже пишу двадцатый раз за эти годы. Админ как это ? Тогда зачем сдесь Казахи . Дракон тебе не удобен. Я в некоторых местах с ним не согласен. Но он по жизни прав. Поднимая многие темы. . Ты видел последнее интервью с Зюзановым ? Что война ? Уже с с Казахами ? Админ ты всегда малчиш когда поднимают национальные темы. Только нацистов поддерживать . Я уже убедился лет пять назад.
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  Маке0912 11.03.2022 в 01:02:13   # 794172
Комп завис. Некоторые детали изменить не мог.
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  Маке0912 11.03.2022 в 01:06:57   # 794173
Данилов куда смотришь ???.
Если Кизякистан тогда кто ?
Зачем так ??? Мы что должны писать ???? Свиньи , мрази И так далее ??? Зачем это моральное уродство и шовенизм ??? Данилов уже нет пределу этим нацистам .
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  Маке0912 11.03.2022 в 01:22:32   # 794174
Админ, Хоть раз ответь ? Я не поддерживаю войну. У меня много друзей и в России и на Украине. Подними все мои посты за все все эти годы. Хоть раз ответь.
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