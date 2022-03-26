Нурлан Нигматулин в середине марта покинул Казахстан

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danilov 26 Марта 2022 в 14:24:20
Как сообщил источник КазТАГ, Нигматулин вылетел из столицы в Атырау на одном частном самолете, затем сразу же пересел на борт компании Comlux и выбрал местом назначения город Баку.
По мнению источника, причина в том, что Нигматулин покинул страну таким странным образом, может говорить о том, что Нигматулин пытался замести следы своего отлета.
Как известно из интернета и по данным источника, у семьи Нигматулина есть свой частный самолет, и он мог спокойно улететь на нем хоть в Дубай, хоть в Лондон. Однако, по его данным, Нигматулин специально выбрал такой сложный маршрут – сначала Атырау, потом Баку, чтобы потом уже из столицы Азербайджана полететь в любую страну, возможно, уже по другому паспорту.
Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о побеге Нигматулина, но она не подтвердилась.
Как выяснил до этого вброса КазТАГ, на Нурлана Нигматулина и его брата Ерлана не были выставлены ограничительные флажки в базе пограничной службы.
https://kaztag.kz/ru/news/nurlan-nigmatulin-v-seredine-marta-pokinul-kazakhstan
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вахтовики однако , по домам разъезжаются .
Виктор Аст 26.03.2022 в 16:24:45 # 795830