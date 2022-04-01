Власти Украины не берут ответственность за удары по Белгородской нефтебазе

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danilov 02 Апреля 2022 в 08:33:27
Украина защищается от российской агрессии на своей территории и не должна нести ответственность за события, происходящие на территории России.
Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, отвечая на вопрос, причастна ли Украина к пожарам на нефтебазе в российском Белгороде, передает корреспондент Укринформа.
"Хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации", - сказал Мотузяник.
Он добавил, что подобные обвинения раздаются не в первый раз.
"Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал Мотузяник.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3445740-minoboroni-prokomentuvalo-pozezu-na-naftobazi-u-belgorodi.html
Украина не имеет отношения к пожару на нефтебазе в Белгороде. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
"Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем", – заявил Данилов.
https://www.svoboda.org/a/vlasti-ukrainy-otritsayut-prichastnostj-k-pozharu-na-neftebaze-v-belgorode/31781892.html
В Минобороны РФ прокомментировали удар украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде
Минобороны РФ подтвердило информацию о нападении украинских вертолётов на нефтебазу в Белгороде.
«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолёта Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись», — сообщил в ходе вечернего брифинга 1 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель военного ведомства подчеркнул, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. «Никакого отношения к российским вооружённым силам нефтебаза не имеет», — уточнил Конашенков.
https://www.fontanka.ru/2022/04/01/70735682/
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