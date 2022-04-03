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В Казахстане задержали агента иностранной разведки за подготовку покушения на Токаева
"25 марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки, гражданин Казахстана "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих. Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В ходе обыска у задержанного изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было ввезено частями в профессионально замаскированном виде.
"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства", - пояснили в пресс-службе.
В настоящее время КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 255 ("Акт терроризма") Уголовного кодекса республики.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14265533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
снимете с Ары покрывало
Показательный цирк не иначе
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Универсал одним словом
в одном из комментов на тенгри девушка по имени Ольга написала
это не чел я какой то прям супермен 3 в одном
От снайпера требуется в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражать цель с первого выстрела. Неотъемлемыми критериями качества личности снайпера, являются: повышенная внимательность, терпеливость, аккуратность, строгая самодисциплина, хладнокровие, высокоразвитое абстрактное мышление.Снайпер не должен курить, так как курение вызывает повышенное сердцебиение, что мешает точному выстрелу....