 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Почему самые красивые земли Казахстана сдаются в аренду частным компаниям?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Апреля 2022 в 18:46:15
Редакция Ulysmedia.kz, наконец, смогла получить ответы на эти вопросы из первых уст. От Сериккали Брекешева.

В частности, министр экологии РК ответил, будут ли пересматриваться договоры по национальным паркам с такими компаниями, как Turanga Group, Qazaq Geography и другими.

*Напомним, что фактическим хозяином Иле-Алатауского национального парка в 2020 году стал гражданин Гужавин с компанией Turanga Group. Ему на 49 лет передали в аренду Тургенское ущелье, Большое Алматинское озеро, Аюсай, Бутаковка – все самые живописные места южной столицы.

Также участки в нацпарках на 25 лет забрал приятель Аскара Мамина — Орман Нурбаев. Экоактивисты боролись как могли, но правительство Мамина сохранило контракт.

Договоры на аренду Чарынского каньона, Кольсая, Алтын-Емеля когда-то посредством тендера заполучила компания Qazaq Geography, которую на данный момент возглавляет Аскар Мамин.

Так вот. Брекешев сообщил, что если инвесторы не предоставляют проектно-сметную документацию в течение года, то нацпарки имеют право расторгать ранее заключенные договоры в одностороннем порядке.

Ну а касательно вышеупомянутых компаний, министр отметил, что каждый случай требует индивидуального разбирательства. Но этот вопрос они начнут решать уже со следующей недели.

https://ulysmedia.kz/rassledovaniya/6648-budem-razbiratsia-brekeshev-prokommentiroval-narusheniia-investorov-v-natsparkakh/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.04.2022 в 23:46:30   # 796511
Quote:
Редакция Ulysmedia.kz, наконец, смогла получить ответы на эти вопросы из первых уст. От Сериккали Брекешева.
И где тут ответы на поставленный в заголовке вопрос?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь