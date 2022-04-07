Почему самые красивые земли Казахстана сдаются в аренду частным компаниям?

Редакция Ulysmedia.kz, наконец, смогла получить ответы на эти вопросы из первых уст. От Сериккали Брекешева.И где тут ответы на поставленный в заголовке вопрос?
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danilov 07 Апреля 2022 в 18:46:15
В частности, министр экологии РК ответил, будут ли пересматриваться договоры по национальным паркам с такими компаниями, как Turanga Group, Qazaq Geography и другими.
*Напомним, что фактическим хозяином Иле-Алатауского национального парка в 2020 году стал гражданин Гужавин с компанией Turanga Group. Ему на 49 лет передали в аренду Тургенское ущелье, Большое Алматинское озеро, Аюсай, Бутаковка – все самые живописные места южной столицы.
Также участки в нацпарках на 25 лет забрал приятель Аскара Мамина — Орман Нурбаев. Экоактивисты боролись как могли, но правительство Мамина сохранило контракт.
Договоры на аренду Чарынского каньона, Кольсая, Алтын-Емеля когда-то посредством тендера заполучила компания Qazaq Geography, которую на данный момент возглавляет Аскар Мамин.
Так вот. Брекешев сообщил, что если инвесторы не предоставляют проектно-сметную документацию в течение года, то нацпарки имеют право расторгать ранее заключенные договоры в одностороннем порядке.
Ну а касательно вышеупомянутых компаний, министр отметил, что каждый случай требует индивидуального разбирательства. Но этот вопрос они начнут решать уже со следующей недели.
https://ulysmedia.kz/rassledovaniya/6648-budem-razbiratsia-brekeshev-prokommentiroval-narusheniia-investorov-v-natsparkakh/