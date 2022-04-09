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Скандалы
Shell нашла способ покупать российскую нефть
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GoodZone 09 Апреля 2022 в 14:06:34
Крупнейшая европейская нефтяная компания сможет закупать нефть из России в составе смеси, если её доля не превышает 49,99%, сообщает издание:

«По мнению Shell, если остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения».

Отмечается, что «смешивание — это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое».

Продажа такой смеси законна, трейдеры называют её «латвийской», так как смешивание нефти разных поставщиков происходит в порту Вентспилс, добавляет агентство.
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