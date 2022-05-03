 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Тиньков - интервью NYT
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Мая 2022 в 09:37:19
Основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков продал "за копейки" свою долю после звонка представителей Кремля, заявил бизнесмен 1 мая в интервью газете The New York Times.

По словам предпринимателя, на следующий день после выхода его поста с критикой спецоперации на Украине с руководством банка связались работники администрации президента и пригрозили национализировать организацию, если Тиньков не продаст свою долю.
"Они сказали: "Заявление вашего акционера не приветствуется, и мы национализируем ваш банк, если он его не продаст и собственник не поменяется, и если вы не поменяете название"", — рассказал предприниматель газете.

В результате Тиньков продал свои 35% акций бизнесмену Владимиру Потанину. "Я не мог обсуждать цену", — заявил он, сравнив свое положение с состоянием заложника, вынужденного брать "то, что тебе предлагают". По оценке основателя банка, он получил от продажи не более 3% реальной стоимости своей доли.

Тиньков рассказал изданию о том, что слышал от друзей со связями в спецслужбах, будто бы ему "следует опасаться за свою жизнь". Находящийся за границей предприниматель признался, что после этого нанял телохранителей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 03.05.2022 в 10:13:05   # 797439
бедолага, на дом.работницу и водителя хоть хватает? Или тоже будет сам все делать?
Ну ничего, американские друзья не дадут ему пропасть. Найдут применение.
поощрить (4) | покарать (1)
  htmaker 03.05.2022 в 10:17:38   # 797440
Железный занавес медленно но верно закрывается.
поощрить (3) | покарать
  Джимбо 03.05.2022 в 10:57:05   # 797444
Поделом, гавнюку.
поощрить (1) | покарать (1)
  walker 03.05.2022 в 12:18:21   # 797447
Эфэсбэшная метода. Своих мозгов не хватает что-то создать, а отжать всегда могут. И повод прям в масть.
поощрить (3) | покарать (1)
  Hairless 03.05.2022 в 12:41:09   # 797449
Цитата: walker от 03.05.2022 06:18:21
Эфэсбэшная метода. Своих мозгов не хватает что-то создать, а отжать всегда могут. И повод прям в масть.

Не нужно передергивать.
Никто ему не мешал заниматься бизнесом, пока он занимался только бизнесом.
Возомнил себя ниибацца политиком и чего-то значащей фигурой - ну тогда и правила игры другие.
И то, что он считает цену заниженной - не значит, что она действительно занижена. Когда вообще спекулянты считали иначе?
поощрить (2) | покарать
  Dimmon 03.05.2022 в 12:42:13   # 797450
Quote:
Полиция Западно-Казахстанской области назначила проверку некоего Максима Яковченко из Уральска. Мужчина в своём профиле социальных сетей заявил, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Кроме того, он называет «иноземцами» и «обезьянами» тех, кто «привыкли кочевать».

https://t.me/orda_kz/24512
поощрить (1) | покарать (3)
  Васяй 03.05.2022 в 16:31:29   # 797464
Цитата: Dimmon от 03.05.2022 06:42:13
Quote:
Полиция Западно-Казахстанской области назначила проверку некоего Максима Яковченко из Уральска. Мужчина в своём профиле социальных сетей заявил, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Кроме того, он называет «иноземцами» и «обезьянами» тех, кто «привыкли кочевать».

https://t.me/orda_kz/24512
Это здесь к чему?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь