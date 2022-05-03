Тиньков - интервью NYT

Эфэсбэшная метода. Своих мозгов не хватает что-то создать, а отжать всегда могут. И повод прям в масть.

Полиция Западно-Казахстанской области назначила проверку некоего Максима Яковченко из Уральска. Мужчина в своём профиле социальных сетей заявил, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Кроме того, он называет «иноземцами» и «обезьянами» тех, кто «привыкли кочевать».

