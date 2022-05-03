Тиньков - интервью NYT

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едридмадрид 03 Мая 2022 в 09:37:19
По словам предпринимателя, на следующий день после выхода его поста с критикой спецоперации на Украине с руководством банка связались работники администрации президента и пригрозили национализировать организацию, если Тиньков не продаст свою долю.
"Они сказали: "Заявление вашего акционера не приветствуется, и мы национализируем ваш банк, если он его не продаст и собственник не поменяется, и если вы не поменяете название"", — рассказал предприниматель газете.
В результате Тиньков продал свои 35% акций бизнесмену Владимиру Потанину. "Я не мог обсуждать цену", — заявил он, сравнив свое положение с состоянием заложника, вынужденного брать "то, что тебе предлагают". По оценке основателя банка, он получил от продажи не более 3% реальной стоимости своей доли.
Тиньков рассказал изданию о том, что слышал от друзей со связями в спецслужбах, будто бы ему "следует опасаться за свою жизнь". Находящийся за границей предприниматель признался, что после этого нанял телохранителей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну ничего, американские друзья не дадут ему пропасть. Найдут применение.
Цитата: walker от 03.05.2022 06:18:21
Эфэсбэшная метода. Своих мозгов не хватает что-то создать, а отжать всегда могут. И повод прям в масть.
Эфэсбэшная метода. Своих мозгов не хватает что-то создать, а отжать всегда могут. И повод прям в масть.
Не нужно передергивать.
Никто ему не мешал заниматься бизнесом, пока он занимался только бизнесом.
Возомнил себя ниибацца политиком и чего-то значащей фигурой - ну тогда и правила игры другие.
И то, что он считает цену заниженной - не значит, что она действительно занижена. Когда вообще спекулянты считали иначе?
Полиция Западно-Казахстанской области назначила проверку некоего Максима Яковченко из Уральска. Мужчина в своём профиле социальных сетей заявил, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Кроме того, он называет «иноземцами» и «обезьянами» тех, кто «привыкли кочевать».
https://t.me/orda_kz/24512
Цитата: Dimmon от 03.05.2022 06:42:13Это здесь к чему?
Quote:
https://t.me/orda_kz/24512
Quote:
Полиция Западно-Казахстанской области назначила проверку некоего Максима Яковченко из Уральска. Мужчина в своём профиле социальных сетей заявил, что Петропавловск, Уральск и Павлодар необходимо передать России. Кроме того, он называет «иноземцами» и «обезьянами» тех, кто «привыкли кочевать».
https://t.me/orda_kz/24512