Ербол Назарбаев уволен из органов антикоррупционной службы, заявили в ведомстве

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danilov 03 Мая 2022 в 12:41:42
«26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полиция проверяет автомобиль с тонированными стеклами. Владелец и водитель автомобиля, как утверждается, – сотрудник антикоррупционной службы, сын брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева.
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