 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Ербол Назарбаев уволен из органов антикоррупционной службы, заявили в ведомстве
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Мая 2022 в 12:41:42
Ербол Назарбаев уволен из органов антикоррупционной службы 14 апреля, сообщили в ведомстве.

«26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полиция проверяет автомобиль с тонированными стеклами. Владелец и водитель автомобиля, как утверждается, – сотрудник антикоррупционной службы, сын брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева.

https://t.me/antikornews/4960
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 03.05.2022 в 13:48:36   # 797455
Когда уже эти родственники закончатся? Сколько их?
поощрить (1) | покарать
  walker 03.05.2022 в 15:21:29   # 797460
Не прошло и года))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь