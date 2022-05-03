Поверка на вшивость

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Гость 04 Мая 2022 в 11:01:43
Общедомовой прибор учета тепла из одной алматинской многоэтажки отправили на поверку в эту страну на поезде, даже не предупредив об этом жителей дома. Пока счетчик путешествовал, потребителям предписали за целых три месяца платить за тепло по самому высокому тарифу. В результате переплата в сравнении с обычной суммой может составить более 5 миллионов тенге! Кто виноват и что теперь делать?
Жильцы 10-этажки на улице Тимирязева начали управлять своим домом задолго до нынешней жилищной реформы. В 2018 году они отказались от управляющей компании и зарегистрировали свой орган управления домом - потребительский кооператив (ПК) “Коктем-Парк”. Все шло хорошо, пока 4 октября 2021 года им не пришло письмо-уведомление от ТОО “Алматинские тепловые сети” (АлТС) о необходимости метрологической поверки общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии ТЭМ-104М белорусского производства, который был установлен в многоэтажке еще в 2017 году.
Игнорировать уведомление нельзя: государственная поверка приборов учета по истечении четырех лет - требование закона об обеспечении единства измерений. Если процедуру не провести в срок, то прибор учета признают неработающим. А стоимость счетчиков - от полумиллиона тенге. И это не считая средств на комплектующие и постоянное обслуживание.
Сервисная компания ТОО “Kaz Global Building” сняла и отправила этот прибор на поверку 19 октября 2021 года. Аккурат в тот день, когда в Алматы начался отопительный сезон.
Прошел месяц, а прибора все нет.
- В ноябре я стал бить тревогу: где же наш счетчик? В сервисной компании мне ответили, что он в Белоруссии. Как так?! Неужели в Казахстане нет лицензированных компаний, способных проводить поверку счетчиков? - эмоционально вспоминает перипетии тех дней председатель ПК “Коктем-Парк” Малик АУГАН.
Жильцы прождали еще месяц. Затем обратились в сервисную компанию, откуда 14 января 2022-го пришел ответ за подписью директора ТОО “Kaz Global Building” Михаила МАЛЮГИНА: счетчик застрял в... Челябинске.
В общем, счетчик вернулся из путешествия только 27 января. Завод-изготовитель в Беларуси подтвердил исправность прибора и правильность измерений. В итоге он вновь был установлен в доме 1 февраля.
Переживания жильцов за счетчик вполне понятны. По закону о естественных монополиях прибор считается собственностью потребителей. Однако людей больше всего волнует денежный вопрос. По правилам так: пока счетчик на поверке, жильцы платят не по фактическому потреблению тепла, а по среднесуточному - 103,81 тенге за квадратный метр. Но такое послабление действует только один месяц. Все остальное время до установки прибора учета извольте платить по самым высоким тарифам - их в свое время специально сделали такими, чтобы стимулировать казахстанцев устанавливать ОПУ.
И вот пока жильцы 10-этажки на Тимирязева ждали свой счетчик, тариф для них менялся каждый месяц. За ноябрь он составил уже 152,05 тенге с “квадрата”, за декабрь - 206,76 тенге, за январь - 228,48 тенге с квадратного метра. К слову, минимальная площадь квартиры в этой новостройке - 98 “квадратов”.
- В результате каждая семья нашего дома должна переплатить от 30 000 до 70 000 тенге за минувший отопительный сезон, а это, согласитесь, чувствительная сумма для любого семейного бюджета. Если руководство АлТС думает иначе, то это еще раз подтверждает, что оно давно оторвалось от реальности. Хотя это и неудивительно: с их аппетитами они, наверное, купаются в роскоши и им чужды чаяния простых людей, - предположил Малик Ауган.
По его словам, дом из 102 квартир должен переплатить за три месяца в общей сложности более 5 миллионов тенге.
Малик АУГАН мог бы и сам слетать в Белоруссию, если бы знал, что поверка затянется.
- Все правила и законы, на которые ссылаются теплосети, ограничивают срок поверки прибора учета 30 днями и совсем не учитывают время транспортировки его на заводы-изготовители и обратно. А в нашем случае это ведь еще и не ближний свет, - разводит руками управдом. - Причем не учтены ограничения, которые возникли при перемещении грузов между государствами ЕАЭС в связи с пандемией COVID-19.
Собственники квартир не отказываются платить за тепло. Но и не хотят переплачивать сумму, которая вышла не по их вине. Поэтому они платили всю зиму по тарифу 103,81 тенге за “квадрат”. В результате получилась примерно такая же сумма, которую люди платили в прошлом в году.
- И ведь наш случай не единственный, это только первая ласточка! - утверждает управдом Ауган. - Счетчики жилого комплекса “Нуркент”, в котором 504 квартиры, тоже отправили на поверку в Беларусь, правда, уже самолетом.
Жильцы дома, пытаясь отстоять свои права, обращались во все компетентные органы. Однако законодательство никак не защищает простых потребителей, даже если они выполняют свои обязательства в полном объеме.
- Я считаю, что наше законодательство не поспевает за реальностью, в которой мы оказались. В правилах формирования тарифов при расчете платы за тепло следует убрать ограничение “но не более чем в течение одного месяца”. Вместо этого внести уточнение: “на срок поверки прибора учета”. Ведь этот срок может затянуться, - приводит свои доводы Ауган.
И что же в итоге? Тепловики навстречу потребителям, которые просили их с учетом затянувшейся поверки, транспортировки счетчика и форс-мажорных обстоятельств ввиду январских событий согласиться применить к ним на всю зиму тариф 103,81 тенге за квадратный метр, не пошли. И уже начали рассылать жителям уведомления о скором принудительном взыскании долгов. Коммерческий директор АлТС Эрали ИШИМОВ официально ответил так: “Субъект естественной монополии обязан предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге, в связи с чем ТОО “АлТС” не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении исполнения договорных обязательств”.
Заместитель акима Алматы Мухит АЗИРБАЕВ в своем письме переложил вину за произошедшее на управдома: “Оснований для перерасчета за тепловую энергию нет в связи с отсутствием со стороны органа кондоминиума контроля по своевременной поверке и установке прибора учета тепловой энергии”. Но разве можно снимать на поверку прибор учета, контрольный срок эксплуатации которого еще не истек? Например, тогда, когда это удобно потребителю? Но ведь не орган кондоминиума, а именно тепловые сети представляют уведомление о необходимости поверки счетчика. Почему-то это происходит чаще всего в разгар отопительного сезона. Не потому ли, чтобы простые потребители платили как можно больше “убыточному предприятию”, каким себя позиционирует ТОО “Алматинские тепловые сети”?
Руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Алматы Арлан КАЛУЕТОВ в своем ответе сообщил, что это ведомство не вправе вносить изменения в правила формирования тарифов. И послал жильцов дома в суд.
Не смогло помочь жителям внести ясность в ситуацию и управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы: там привычно сослались на законы и отправили людей судиться.
Кстати, люди не против судебной тяжбы за свои права. Но вот только с кем судиться? С сервисной компанией, с тепловыми сетями, с министерствами, принимающими такие правила?
А между тем вопросы и вправду актуальные: почему в Казахстане допускают установку ОПУ тепловой энергии, поверка которых возможна лишь за границей? почему такие счетчики вообще включают в госрегистр и принимают на баланс тепловые сети? Кто ответит на эти вопросы?
- Если нам не удастся добиться перерасчета, придется оплачивать долг из средств, которые жители сдавали на содержание дома. Лишних денег на отопление из своего кармана у них нет, - отметил в заключение Малик Ауган. - Но на балансе нашего кооператива находится трансформатор, который питает весь наш дом электроэнергией. Его ремонт или замена обойдутся в несколько миллионов тенге, которые всегда должны быть у нас на счету. И вот вдруг этот трансформатор выйдет из строя, а денег нет - что тогда? Для нас это будет катастрофой...
Екатерина ТИХОНОВА
https://time.kz/articles/territory/2022/05/03/poverka-na-vshivost
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