Намерен защищаться

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Гость 04 Мая 2022 в 11:10:02
Мейрхан был задержан 22 апреля сотрудниками управления собственной безопасности ДП Шымкента. Основанием послужило заявление представителя одного из шымкентских автосалонов, в котором начальник РУП якобы 28 февраля этого года купил автомобиль KIA Sorento за 21 млн 990 тыс. тенге в кредит с оформлением ее на третье лицо. Но выплатил, по словам заявителя, только часть суммы - 3 млн 987 тыс. тенге.
Адвокаты полицейского обратили внимание следственного суда на нарушения норм уголовно-процессуального права и хода досудебного расследования.
“Заявление в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали под номером №227969031000046 22 апреля в 15 часов 31 минуту, тогда как фактическое задержание Данияра Мейрхана состоялось в 15 часов того же дня, - подчеркнула адвокат Алия ЖАМАНБАЕВА в своей частной жалобе в судебную коллегию по уголовным делам. - Ему устно объявили о его задержании по факту самоуправства и завладения автомашиной. Кроме того, в тот же день оставшаяся сумма в размере 16 млн 112 тыс. тенге была внесена на расчетный счет ТОО”.
Однако суд тогда не принял во внимание доводы защиты.
Выпустили Мейрхана под залог поздним вечером в воскресенье, 1 мая. На своей странице в соцсети он заявил, что намерен доказать свою невиновность.
Очень интересно, чем все это закончится.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2022/05/03/nameren-zashhishhatsya
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