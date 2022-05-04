СБУ сообщило о задержании в Испании Анатолия Шария

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danilov 05 Мая 2022 в 16:12:15
Национальная полиция Испании подтвердила задержание видеоблогера Анатолия Шария по «международному запросу». Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — отметили в полиции.
В то же время испанская нацполиция не смогла предоставить какой-либо дополнительной информации на данную тему.
Глава европейского бюро RT Анастасия Попова отмечает, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется из Мадрида в Каталонию, где будет ждать судебного решения по его возможной экстрадиции.
Адвокат Шария Сталина Гуревич в комментарии ТАСС не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании своего подзащитного.
Издание El Diario со ссылкой на источники в полиции сообщает, что блогер в скором времени «предстанет перед судом», и напоминает, что Испания и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с международной преступностью.
Анатолий Шарий, сделал в своём телеграм-канале пост с комментарием фотографии своей супруги Ольги Шарий. Пост был размещён спустя несколько часов после сообщения Службы безопасности Украины о «задержании» Шария.
«И правда комедия», — написал Шарий, комментируя пост своей супруги Ольги Шарий, в котором она выложила фотографию кормящегося с рук попугая и надписью «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия».
Своё «задержание» блогер пока не прокомментировал.
https://regnum.ru/news/polit/3583182.html
Подробнее про экстрадицию Шария в Украину рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам... Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия - у меня сомнений тоже нет», - сказал Вениславский в эфире телемарафона.
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