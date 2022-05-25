Просто совпадение

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danilov 26 Мая 2022 в 11:08:51
Доктор Стивен Филлипс обнаружил публикацию от ноября 2021 года, в которой были упомянуты учения (!) по противодействию биологическому оружию. "В сценарии учений была отображена... пандемия, связанная с... оспой обезьян... распространившаяся по всему миру в течение 18 месяцев... с использованием патогена, созданного в лаборатории... в результате чего [по сценарию учений] было зарегистрировано более трех миллиардов случаев заболевания и 270 миллионов смертельных исходов по всему миру." Доклад был представлен 23 ноября 2021 года в кулуарах Совещания государств - участников Конвенции о биологическом оружии.
Вот публикации об этих учениях:
https://www.nti.org/news/nti-statement-and-frequently-asked-questions-regarding-the-nti-munich-security-conference-2021-tabletop-exercise-on-reducing-high-consequence-biological-threats/
https://www.nti.org/analysis/articles/strengthening-global-systems-to-prevent-and-respond-to-high-consequence-biological-threats/
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