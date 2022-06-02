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Скандалы
Комплекс «Фитохимия» возвращают в госсобственность
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danilov 02 Июня 2022 в 15:58:01
«Научно-производственный комплекс «Фитохимия», ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в госсобственность», - сообщил в четверг министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

По его словам, институт имеет большую значимость и значительный потенциал.

«Проверка службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность. Соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры. Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка», - добавил Аймагамбетов.

Отметим, что конечным выгодополучателем от деятельности Карагандинского фармкластера называют Боранбаева – в состав кластера входит Карагандинский фармацевтический завод, подконтрольный олигарху.
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