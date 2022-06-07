На LME подают в суд за отменённые сделки на никель

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danilov 07 Июня 2022 в 16:57:55
Теперь пришло время последствий.
Американский хедж-фонд Elliott Management Corp подал иск к LME на $456 млн из-за ее мартовского решения отменить сделки с никелем
В иске, поданном 1 июня в Высокий суд Англии и Уэльса, говорится, что решение LME об аннулировании совершенных сделок было "незаконным с точки зрения публичного права и/или является нарушением гражданских прав заявителя", сообщила в понедельник материнская компания LME - Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx).
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