Дилеров Toyota и Lexus уличили во ввозе расходников и новых авто в Россию через Казахстан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Июня 2022 в 08:26:28
«У Toyota вопрос с расходниками решился: у нескольких дилеров нам сообщили, что все нужные позиции идут из Казахстана. Схема проста: дилер в Казахстане покупает себе чуть больше, и излишки передает в Москву. Еще дальше пошли некоторые дилеры Lexus (пока мы не будем их называть): они уже ввозят через Казахстан и предлагают новые машины!» - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, новых машин в автосалонах Москвы «стало настолько меньше, что некоторые салоны полностью перешли на торговлю подержанным транспортом».
«Во-вторых, цены не только прекратили рост, но и по многим моделям пошли вниз, так что если продавец будет как мантру повторять «дешевле уже не будет» — не верьте и не спешите выкладывать свои кровные. В-третьих, в салонах персонал сокращен более чем наполовину, при этом нередки случаи, когда в зале работает один человек. В-четвертых, (и это, пожалуй, самое примечательное) дилеры начали перепродавать новые машины чужих брендов, превратившись в «официальных неофициалов»! До таких метаморфоз продавцов не доводил еще ни один кризис…» - сказано в сообщении.
При этом, на логичный вопрос «если в автосалонах стало меньше новых машин, то почему некоторые модели начали дешеветь?» издание отвечает «очень просто: поток потребителей, которые в панике рванули оформлять Toyota Camry «в ипотеку» за восемь миллионов рублей, уже иссяк».
Отметим, что официальные поставки Toyota и Lexus в марте были приостановлены на фоне введения масштабных антироссийских санкций.
Комментарии, по рейтингу, по дате