«Рейдерское» дело Абдрахимова и Масимова расследуют в Алматы как мошенничество

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danilov 09 Июня 2022 в 12:39:17
«Дело расследуют по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК. Наказание – от пяти до 10 с конфискацией имущества, средний срок по этой статье – восемь лет лишения свободы. Возможно, поэтому ГП (генеральная прокуратура – КазТАГ) и ответила, что дела по рейдерству нет – оно же по мошенничеству. Информацию официально подтвердила подполковник Азирбек (Салтанат, официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы – КазТАГ)», - сообщил Козачков в среду на своем Telegram-канале.
Он уточнил, что инициатором заявления стал один из богатейших людей Казахстана Сайдулла Кожабаев – мажоритарный владелец корпорации Alageum Group, в которую входят АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «Актауский трансформаторный завод», ТОО «Алматинский электромеханический завод», АО «Электромонтаж», проектный институт «ПромЭнерго» и завод по производству трансформаторного оборудования высокого напряжения Asia Trafo в Шымкенте.
«В его пояснении сказано, что пять человек, в том числе Абдрахимов и Масимов, получили от него крупную сумму денег, причем незаконно. Речь идет о $2-3 млн (а просили десятку). За что просили и почему заплатил – пока загадка», - добавил Козачков.
Ранее – 20 мая Козачков сообщил, что в отношении Абдрахимова и Масимова зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства.
https://kaztag.kz/ru/news/reyderskoe-delo-abdrakhimova-i-masimova-rassleduyut-v-almaty-kak-moshennichestvo
Габидулла Абдрахимов отреагировал на информацию об уголовном деле против него
По словам Абдрахимова, он не получал каких-либо уведомлений от правоохранительных органов.
"Честно сказать, ни о каком деле я не знаю. Никто меня никуда (на допросы - прим. авт.) не приглашал, не уведомлял. То, что пишут в соцсетях, это полная чушь. К этим вещам я никакого отношения не имею. Я не знаю, для чего это делается.
Этот человек (который написал заявление - прим. авт.) - обыкновенный бизнесмен, которых в Казахстане много. Я многих бизнесменов знаю. Но с этим человеком никаких дел у меня не было и нет. Никаких других отношений с ним я абсолютно не имел. Конечно, я всю жизнь, а точнее 22 года, был госслужащим. Я только как госслужащий мог знать этих бизнесменов, как и все другие", - сказал Абдрахимов.
Он также отметил, что обвинение в совершении тяжких преступлений "само по себе является преступлением".
"Почему люди позволяют себе такие вещи. Господин Козачков, который опубликовал эти сведения, не связывался со мной. Даже Генеральная прокуратура вчера написала опровержение. Но они все равно не успокаиваются. Мне кажется, что кто-то дал "заказ" на меня. Но я не знаю, для чего это делается", - добавил он.
Абдрахимов сообщил, что на данный момент живет в Нур-Султане, занимается бизнесом и работает "над некоторыми своими проектами".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gabidulla-abdrahimov-otreagiroval-informatsiyu-ugolovnom-470532/
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