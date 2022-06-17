Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат благонадежности»

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danilov 17 Июня 2022 в 17:55:05
«Чиновники хотят выдавать журналистам этакий сертификат благонадежности. Идея изложена, конечно, не так откровенно, завуалирована многими приличными клише. Если их отбросить, механика получается такая: будет создана некая единая система аккредитации журналистов. Параллельно в МИОР появится комиссия по этике. Она разработает единый – и обязательный для всех журналистов Кодекс этики. Кто подписал этот кодекс, тот аккредитуется, а кто аккредитуется, тот имеет множество привилегий ходить на открытые официальные мероприятия, бесплатно ходить на все культурные мероприятия, проводить расследования, сохранять втайне источники информации и даже – иметь право на получение жилья», - сказала Тамара Калеева.
По ее словам, МИОР предлагает разные предложение в реформируемый по поручению президента закон о СМИ. 15 июня на первом заседании рабочей группы специалисты министерства зачитали хаотично изложенные предложения. Ожидалось, видимо, что мы их навскидку проанализируем и оценим.
«По счастью, я получила (не скажу, как) этот текст заранее. Удивилась, огорчилась, встревожилась. После встречи нам его раздали, уже слегка подчищенный, но суть не изменилась», - добавляет Калеева.
Она также считает, что этические нормы вещь чрезвычайно субъективная - вряд ли можно совместить, к примеру, этику нудистов и баптистов. Что касается ремесла, она вспоминает, Александра Невзорова, он утверждал, что журналист – это человек, который в доме повешенного говорит о веревке.
«У нас уже приняты и, поскольку не аннулированы, считаются действующими три кодекса этики журналистов Казахстана. Очевидно, новый учтет все претензии чиновничьей рати к журналистам. А комиссия по этике будет иметь право отзывать аккредитацию!» - говорит Калеева.
В завершении она добавляет, если не хочешь нравиться чиновникам, то нужно идти в дворники. У реформаторов казахстанской свободы слова из МИОР еще много оригинальных идей. Например, предлагается регистрировать блогеров и кое-кого из них даже подкармливать.
https://kaztag.kz/ru/news/chinovniki-kazakhstana-khotyat-vydavat-zhurnalistam-sertifikat-blagonadezhnosti
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