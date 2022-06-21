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Проект стоимостью в 2 млрд. тенге оказался провальным
А вот у этих инициаторов строительства данной канавы вообще были ли какие-нить исследования по перспективам? Как так, выше уровня реки? Где облагороженные берега? Это пиздец какой-то!
Да кроме всего этого,при соблюдении перепада уровней реки и канала, на реке должны быть шлюзы для регулирования стока из р.Урал.Городить насосные в начале и в конце, тем самым создав принудительный сток по каналу - вообще идея ни о чем. Раньше нужно было думать.Зарыть и по уму вырыть заново.
Zoggyla 21.06.2022 в 10:18:27 # 799283
Собственно виновные известны, лопаты в руки и пусть исправляют за свой счет своими силами... И штрафануть еще, чтобы не повадно было другим.