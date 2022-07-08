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Скандалы
Двое представителей фирмы Кайрата Сатыбалды исключены из совета директоров «Казахтелекома»
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danilov 08 Июля 2022 в 18:51:51
Двое представителей фирмы Skyline Investment Company племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды исключены из совета директоров АО «Казахтелеком», передает корреспондент агентства.

«Общим собранием акционеров АО «Казахтелеком» в устав и положение о совете директоров компании внесены изменения – число директоров в совете сокращено с девяти до семи», - сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Согласно опубликованному документу, решено досрочно прекратить полномочия членов совета директоров «Казахтелекома» – Ерулана Кусаинова и Абая Алимова, представлявших интересы акционера – компании Skyline Investment Company, а также независимого директора Александра фон Гляйха, и избрать в совет на оставшийся срок полномочий Николая Казутина как представителя интересов АО «Самрук-Казына» и Арманбая Жубаева в качестве независимого директора.

https://kaztag.kz/ru/news/dvoe-predstaviteley-firmy-kayrata-satybaldy-isklyucheny-iz-soveta-direktorov-kazakhtelekoma
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