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Скандалы
Тюленя на пляже в Актау забросали камнями
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danilov 12 Июля 2022 в 19:31:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samborz 12.07.2022 в 20:21:05   # 800202
Дикари. Их даже людьми назвать язык не поворачивается. Значит в семье так научили, обижать тех кто слабее или не может дать сдачи. Хотелось бы посмотреть видео где этот мальчик кидает камень в медведя в лесу, а далее на реакцию медведя. Всем Добра.
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  Дэн 12.07.2022 в 21:21:36   # 800203
Подростаюшие мамбетв
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  Дэн 12.07.2022 в 21:22:52   # 800204
Ну нечего не видели кроме песка и саксаула
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  troll 12.07.2022 в 21:44:46   # 800207
Цитата: Дэн от 12.07.2022 15:22:52
Ну нечего не видели кроме песка и саксаула

дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
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  Васяй 12.07.2022 в 21:59:52   # 800210
Цитата: troll от 12.07.2022 15:44:46
Цитата: Дэн от 12.07.2022 15:22:52
Ну нечего не видели кроме песка и саксаула

дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
Ну да,это же другое!
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  звукач 12.07.2022 в 22:35:50   # 800220
Цитата: troll от 12.07.2022 15:44:46
Цитата: Дэн от 12.07.2022 15:22:52
Ну нечего не видели кроме песка и саксаула

дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
Дети в первую очередь воспитываются в семье - не дай бог мой сын или дочь начнут хамить старшим или обижать младших - моя кара не заставит себя ждать.А тут просто вседозволеность и безразличие.Провести беседу и ремешком раз два в следующий раз уже будет задумыватся что так делать не очень хорошо.Хотя отчасти с вами согласен - образования толком нет,родители пытаются заработать что бы выжить,но все таки нужно старатся воспитывать детей.
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  Даун 12.07.2022 в 22:51:11   # 800224
Тюлени вышли на пляж посмотреть на индейцев, СРОЧНО, СРОЧНО деБаранФикацию провести надо
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  старик 12.07.2022 в 23:31:08   # 800228
Тут посыпались неуместные на мой взгляд обобщения. Я не одобряю поступок пацана, но вряд ли этот бросок признак жестокости. Скорее любопытство на ответную реакцию зверя.
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  Маке0912 13.07.2022 в 00:56:34   # 800240
Да пацан маленький совсем, года 4 . Ничего не понимает ещё. А после окрика женщины убежал наверное несмышлёныш. Элементарное любопытство.
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  Маке0912 13.07.2022 в 01:03:03   # 800241
Цитата: Дэн от 12.07.2022 15:21:36
Подростаюшие мамбетв


Зачем ты так ? Если бы был ребёнок европейской внешности Ты бы что написал ? Подростающая хрюкалка или свинья ? Это же дети . Разницы нет какой они рассы.
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  Мура45 13.07.2022 в 01:13:53   # 800242
Да эт ничего страшного по сравнению с тем, что вся ватаноидная биомасса ликует по поводу того, как сейчас одна страна другую страну закидывает ракетами, бомбами, снарядами и ничё, нормец. Как будто так и должно быть.
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  Templar 13.07.2022 в 06:20:23   # 800246
Цитата: Даун от 12.07.2022 16:51:11
Тюлени вышли на пляж посмотреть на индейцев, СРОЧНО, СРОЧНО деБаранФикацию провести надо

Надо тюленю срочно звать дядю вовку на помощь.
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  Templar 13.07.2022 в 06:21:37   # 800247
Цитата: Мура45 от 12.07.2022 19:13:53
Да эт ничего страшного по сравнению с тем, что вся ватаноидная биомасса ликует по поводу того, как сейчас одна страна другую страну закидывает ракетами, бомбами, снарядами и ничё, нормец. Как будто так и должно быть.

Видимо их в детстве научили их мамки, что фашизм - это хорошо.
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