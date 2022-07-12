Тюленя на пляже в Актау забросали камнями

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danilov 12 Июля 2022 в 19:31:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
Цитата: troll от 12.07.2022 15:44:46Ну да,это же другое!
дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
Цитата: troll от 12.07.2022 15:44:46Дети в первую очередь воспитываются в семье - не дай бог мой сын или дочь начнут хамить старшим или обижать младших - моя кара не заставит себя ждать.А тут просто вседозволеность и безразличие.Провести беседу и ремешком раз два в следующий раз уже будет задумыватся что так делать не очень хорошо.Хотя отчасти с вами согласен - образования толком нет,родители пытаются заработать что бы выжить,но все таки нужно старатся воспитывать детей.
дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?
Цитата: Дэн от 12.07.2022 15:21:36
Подростаюшие мамбетв
Подростаюшие мамбетв
Зачем ты так ? Если бы был ребёнок европейской внешности Ты бы что написал ? Подростающая хрюкалка или свинья ? Это же дети . Разницы нет какой они рассы.
Цитата: Даун от 12.07.2022 16:51:11
Тюлени вышли на пляж посмотреть на индейцев, СРОЧНО, СРОЧНО деБаранФикацию провести надо
Тюлени вышли на пляж посмотреть на индейцев, СРОЧНО, СРОЧНО деБаранФикацию провести надо
Надо тюленю срочно звать дядю вовку на помощь.
Цитата: Мура45 от 12.07.2022 19:13:53
Да эт ничего страшного по сравнению с тем, что вся ватаноидная биомасса ликует по поводу того, как сейчас одна страна другую страну закидывает ракетами, бомбами, снарядами и ничё, нормец. Как будто так и должно быть.
Да эт ничего страшного по сравнению с тем, что вся ватаноидная биомасса ликует по поводу того, как сейчас одна страна другую страну закидывает ракетами, бомбами, снарядами и ничё, нормец. Как будто так и должно быть.
Видимо их в детстве научили их мамки, что фашизм - это хорошо.