Тюленя на пляже в Актау забросали камнями

Цитата: Дэн от

Ну нечего не видели кроме песка и саксаула Ну нечего не видели кроме песка и саксаула

дело не в песке саксауле, проблема в современном обществе. сказать что это из семьи, не обязательно это так, мы в детстве ловили лягушек и надували их, отец бы узнал, голову бы оторвал. однокласник с друзьями поймали собаку и скипидаром задницу полили на потеху, хотя уверен, что в семье его тоже не учили. тоже мамбет? или для русских свое определение есть, вроде наташа-проститутка?