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Скандалы
Twitter подал в суд на Илона Маска
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danilov 13 Июля 2022 в 17:52:55
Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить приобретение американской компании. Об этом сообщается в исковом заявлении, поступившем во вторник в суд штата Делавэр

" Маск отказывается соблюдать свои обязательства в отношении Twitter и ее акционеров, так как соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам, - говорится в иске. - Маск, кажется, полагает, что он может свободно изменять решение, губить компанию, нарушать ее деятельность, разрушать ценность [Twitter] для акционеров". Ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.

Теперь суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. Ранее сообщалось, что в случае расторжения сделки предприниматель должен выплатить компании около $1 млрд компенсации.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.

ТАСС
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