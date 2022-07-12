Twitter подал в суд на Илона Маска

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июля 2022 в 17:52:55
" Маск отказывается соблюдать свои обязательства в отношении Twitter и ее акционеров, так как соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам, - говорится в иске. - Маск, кажется, полагает, что он может свободно изменять решение, губить компанию, нарушать ее деятельность, разрушать ценность [Twitter] для акционеров". Ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.
Теперь суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. Ранее сообщалось, что в случае расторжения сделки предприниматель должен выплатить компании около $1 млрд компенсации.
В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая бы подтвердила, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате