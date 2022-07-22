Стивен Кинг попытался отречься от слов о Бандере

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danilov 22 Июля 2022 в 14:56:05
"Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды", — написал после розыгрыша Кинг в Twitter.
Многие комментаторы обвинили писателя во лжи и в попытке отрицать очевидное.
"Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра. А сейчас вы просто отрицаете слова, которые были записаны. Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся", — написал пользователь.
"Есть же видео. Очевидно, что вы считаете пособника нацистов Бандеру, убивавшего евреев, великим человеком. Позор!" — поддержал другой.
"Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых мы мало знаем. Бандера — военный преступник", — заметил юзер.
"Я послушал запись. Вы буквально сказали, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое. Вы — защитник нацистов", — добавил второй.
"Меня обеспокоило не только то, что вы заявили, что убийство ста тысяч поляков и евреев не сделало Бандеру ужасным человеком, но и то, что вы готовы в поддержку Украины написать кошмарную пропагандистскую ложь о действиях России. Ваш авторитет подорван, господин Кинг", — считает еще один комментатор.
"Бандера был украинским нацистом, который открыто сотрудничал с самыми худшими из гитлеровских "эскадронов смерти". У меня больше нет кумира", — посетовал пользователь.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Кинга в начале этой недели. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
https://ria.ru/20220721/king-1804069290.htm
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