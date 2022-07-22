BBC может оказаться в центре болезненного судебного процесса

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danilov 22 Июля 2022 в 15:14:06
Редакция BBC формально признала себя виновной в обмане королевской семьи. Речь идёт о том, как в 1995 году журналист BBC Мартин Башир при помощи провокации заполучил интервью с принцессой Дианой.
Он сфальсифицировал документы и заставил её поверить в то, будто бы у принца Чарльза, её мужа, был роман с няней их детей. И он даже якобы оплатил для неё аборт. Результатом этого стало интервью, где принцесса Диана раскритиковала своего мужа.
Это запустило цепь событий - с разводом наследника престола и гибелью принцессы Дианы спустя два года. После долгого расследования BBC официально извинилась и выплатила компенсации. Но родственники принцессы Дианы теперь намерены запустить уголовное дело в отношении нечистых на руку журналистов.
Возможный процесс против BBC грозит начаться в самое неудобное для телеканала время. Именно сейчас решается его будущее. Кандидаты на пост будущего британского премьера вовсю обещают приватизировать BBC. И отменить обязательный налог в 159 фунтов в год, который обязан платить каждый телезритель Британии в угоду BBC.
Правда, этому может помешать внешняя политика - ведь BBC является важным инструментом “мягкой силы” Британии. И проблемы у него мигом отзовутся во всех уголках света, где бюджеты BBC осваивают всевозможные медиа-аппаратчики либерального толка.
Но ясно одно - с такими скандалами доверие к медийной индустрии в Британии, как и в США, будет лишь неуклонно падать.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11035047/Tiggy-Legge-Bourke-BBC-apologises-Prince-William-Prince-Harrys-former-nanny.html
https://www.ft.com/content/6c7f9bfa-617e-47b2-a45a-a1038c76d20d
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